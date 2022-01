La direction générale de la Sûreté nationale a annoncé, hier, l'ouverture d'une enquête sur l'affaire des étudiants algériens arnaqués par des agences prétendant offrir des services pour étudier à l'étranger contre des sommes astronomiques. Selon la Dgsn, pas moins de 75 étudiants ont été victimes de la société «fictive» qui leur a fait miroiter le rêve de poursuivre des études à l'étranger, notamment en Ukraine, Turquie et en Russie. La Dgsn a d'ores et déjà commencé à remonter les fils de cette affaire par le biais de son service central de lutte contre le crime organisé et ce en coordination avec les services judiciaires. Les enquêtes préliminaires ont permis d'appréhender trois personnes présentées comme les têtes pensantes de cette escroquerie. Ces derniers coordonnaient via les réseaux sociaux avec leurs acolytes dans ces pays. La Dgsn mentionne que des influenceurs algériens (Rifka, Numidia Lazoul, Ines Abdeli, Stanley...) ont également participé à faire la promotion de cette filouterie et ajouté que des bureaux de cette société fictive ont été identifiés en Algérie (Alger, Annaba et Oran) et à l'étranger. Les membres du réseau ont procédé à des changements de noms de la société, se faisant appeler tantôt «Future Gate», «Svit-Osviti» ou encore «Inside.com». Aux fins de l'enquête, la Dgsn lance un appel aux personnes ayant été victimes de cette arnaque à déposer une plainte soit auprès de la cellule de lutte contre le crime organisé, soit à Saoula (Alger) ou tout autre commissariat.