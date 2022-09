Le chef de l'État présidera, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres, durant laquelle trois projets de loi phares seront étudiés: l'organisation et le fonctionnement de l'APN ainsi que du Conseil de la nation, la presse écrite, la presse électronique et enfin le projet de loi inhérent à la prévention et à la lutte contre la corruption. Cette réunion sera également consacrée à l'examen du projet de déclaration de politique générale du gouvernement ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plate-forme numérique de l'investisseur.