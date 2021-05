C'est un ouf de soulagement pour les nombreuses familles des marins pêcheurs perdus dans la mer depuis mardi dernier. C'est la Marine nationale qui a retrouvé les marins-pêchers perdus, à 52 miles au large des côtes de Damous, croit-on savoir. Sortis en mer, comme à l'accoutumée, ces trois pêcheurs n'avaient pas donné signe de vie depuis plusieurs jours, déjà. Ce qui a alerté leurs familles respectives, qui ont multiplié les démarches en direction de l'opinion publique, à travers la presse et les réseaux sociaux. Sans compter les contacts établis avec les autorités compétentes, notamment la Marine nationale. Aussitôt alertée, la marine a mis en branle les moyens mobilisés à cet effet, afin de lancer les recherches. Apparemment, c'est le moteur du chalutier «Raïs Djllali», qui avait lâché donnant lieu à une dérive de l'embarcation. Néanmoins, on ne comprend toujours pas pourquoi les marins-pêcheurs n'avaient-ils pas lancé un appel SOS en direction de la marine ou du port de pêche. Sans doute à cause d'une panne au niveau de l'électricité, qui aurait avarié le moteur et les installations de télécommunication. Les images de leurs familles en pleurs avaient fait le tour de la Toile. La télévision publique avait même réservé un passage lors de son JT du week-end dernier. Les appels lancés par ces familles, a finalement été payant.