Les services de police de Mostaganem ont réussi à déjouer une tentative d’immigration clandestine par voie maritime. La sûreté de wilaya a expliqué que «l’opération a été menée par la Brigade antitrafic de migrants en coordination avec la Brigade anticybercriminalité de la sûreté de wilaya, après avoir surveillé un message publié sur les sites de réseaux sociaux (Facebook) appelant à l’immigration clandestine par mer depuis les côtes de Mostaganem ». Après identification du titulaire du compte originaire d’une wilaya de l’ouest du pays, le parquet a été avisé et convoqué le suspect, qui s’est avéré être un intermédiaire dans l’organisation de l’immigration clandestine sur un bateau à moteur en échange d’une somme d’argent. Les investigations ont révélé que le mis en cause travaillait avec deux autres partenaires pour fournir tout l’équipement nécessaire à ce voyage illégal. La police a arrêté l’un des suspects, qui a avoué les faits lui ayant été attribués. Il a déclaré qu’ «il se préparait à l’immigration clandestine en échange de 300 000 DA par personne avec la complicité du courtier (le titulaire du compte)». Inculpés pour planification et organisation de sortie illégale du territoire national par un port non frontalier et à l’aide d’un moyen technologique, un dossier de procédure judiciaire a été constitué contre les détenus. Ils ont été déférés par- devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem avant d’être mis sous mandat de dépôt.