Retardée d'un mois, la saison estivale a été officiellement ouverte jeudi. La cérémonie, présidée par le chef de l'exécutif en présence du représentant de l'APW, du président de l'APC de Tichy, du chef de daïra, ainsi que des différents responsables de la wilaya a eu lieu au complexe touristique «les Hammadites». Des expositions traditionnelles ont été organisées sur site par les directions du tourisme, jeunesse et des sports, l'environnement, la Protection civile, Gendarmerie nationale, ainsi que la sûreté de wilaya avec la participation des associations de la wilaya de Béjaïa en relation avec le secteur du tourisme.

Yousfi Slimane, propriétaire de l'agence de voyages, Ily Tours, à Bakarou dans la commune de Tichy était parmi les exposants. Il est appelé à être installé, aujourd'hui, comme président de l'organisme de promotion du tourisme national, représentant la wilaya de Béjaïa. Il a exposé à l'occasion son savoir-faire en matière de produits touristiques mis en vente concernant la wilaya de Béjaïa.

Trois nouveaux établissements hôteliers ont tenu également à prendre part à l'événement en présentant leurs produits et offres de services. Il s'agit de l'hôtel Golden H, ouvert récemment au centre de la ville de Béjaïa avec les commodités les plus attrayantes. Des chambres de luxe et un restaurant gastronomique, ces établissements n'ont pas manqué d'imagination pour séduire la clientèle. Il en est de même pour Atlantis, située à la sortie est de Béjaïa. L'hôtel du Lac, autre nouvelle structure était également au rendez-vous. Trois hôtels classés, qui viennent renforcer les capacités d'hébergement de la wilaya de Béjaïa avec des commodités autrement plus modernes mises à la disposition des estivants qui auront choisi la wilaya de Béjaïa pour leurs vacances.

Ce sont là les quelques points positifs à retenir pour la présente saison estivale, qui, dans la réalité a commencé bien avant l'heure. Région balnéaire par excellence, la wilaya de Béjaïa connaît déjà un flux d'estivants, fait de milliers de personnes, qui renouent avec les réflexes et les mauvaises habitudes dès que le mercure grimpe sensiblement. Le libre accès à ces lieux de baignade qui ne sont pas soumis à la surveillance permanente donne lieu au squat anarchique. Dans de nombreuses plages du littoral, les squatteurs des plages et des parkings en quête de gain facile ont déjà posé leurs matériels avant l'heure. Dans le littoral est à Tichy, Bakarou, Souk El Tenine et Melbou plus particulièrement, les autoproclamés gardiens de parking et les plagistes ont pris possession des plages les plus fréquentées par les estivants. Même constat au niveau des plages de l'ouest de la capitale des Hammadites. «Pour cette année, tout comme l'année dernière, les squatteurs ont accaparé la totalité des lieux, bien avant l'annonce officielle de l'ouverture des plages. Toutes les parcelles sont soigneusement départagées entre des groupes de jeunes organisés issus de quartiers défavorisés des mêmes contrées. Engranger le maximum d'argent, ce qui leur permettra d'assurer une garantie pour les mois incertains à venir», commente un citoyen rencontré sur la plage du centre à Tichy, non loin du lieu où s'est déroulée la cérémonie du lancement officiel de la saison estivale.

Le littoral est «livré» à l'informel en l'absence des services de sécurité qui se montrent «peu regardants» vis-à-vis de ces pratiques qui n'ont pas lieu d'être. Pis encore, les brigades de la police et de la gendarmerie qui sillonnent les lieux n'ont pas été installés tout simplement parce que la saison n'était jusque-là pas lancée officiellement. Les tarifs de stationnement réels fixés par les autorités et le matériel mis à disposition par la wilaya n'ont jamais été exploités comme il se doit dans la réalité, à cause d'un manque avéré de suivi et d'un contrôle rigoureux. «La plage est un lieu public régi par des lois et ne peut en aucun cas être appropriée par qui que ce soit», regrette un citoyen.

La wilaya de Béjaïa com- prend une côte qui s'étend sur 120 km, avec 34 plages autorisées à la baignade. Pour cet été, la wilaya s'apprête à accueillir plus de 15 millions d'estivants. Le flux risque d'être encore plus important en raison de la fermeture de la frontière avec la Tunisie, un pays voisin où de nombreux Algériens avaient l'habitude de se rendre en pareille période. «Avec l'anarchie qu'on connaît jusque-là, des problèmes ne sont pas à écarter, dans la commune de Tichy», se montre pessimiste cet agent immobilier établi à Bakarou.