La frayeur des effondrements revient chez les habitants des vieilles bâtisses de l'Algérois. Les habitants du vieux quartier Abdelkader Ziar, la route menant vers la basilique de Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Bologhine, à Alger, sont toujours sous le choc. L'effondrement d'un immeuble, survenu mardi dernier peu après 16h, a emporté trois membres de la même famille. Le corps sans vie de la dernière victime a été retiré, hier, sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré, suite à un glissement de terrain provoqué par les fortes précipitations, affirme un communiqué de la Protection civile. Les trois cadavres appartiennent à un couple (le mari et son épouse), et à un de leurs trois enfants. Les deux autres, âgés respectivement de 11 et 12 ans, qui se trouvaient à l'intérieur de la bâtisse au moment du drame, ont comme par miracle, eu la vie sauve. C'est ce qu'affirme un communiqué de la Protection civile qui a fait état de la mobilisation de ses équipes pour chercher de possibles survivants durant la nuit du mardi à hier. La vétusté de l'immeuble et le manque d'entretien, aggravés par la forte pluviométrie de ces derniers jours, sont derrière cet effondrement.

Les habitants du quartier, secoués par le drame, notamment les voisins, amis et proches des victimes, ont été les premiers à être sur les lieux après le drame. Ils craignaient d'assister, impuissants, à une reproduction de la catastrophe tant les immeubles environnants menacent ruine. Autrement dit, l'état des logements de ce quartier mythique laisse à désirer. Plusieurs bâtisses de ce quartier risquent de s'effondrer à chaque fois qu'il pleut, témoignent des riverains. En avril 2019, cinq membres d'une même famille ont subi le même sort, à Alger. Ces habitants avaient trouvé la mort suite à l'effondrement tragique d'une vieille bâtisse, sise à la rue Tamglit Ali, à la Basse-Casbah (Alger).