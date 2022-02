Agissant sur la base de renseignements, les services de police ont réussi, dans la nuit du 6 au 7 février, à mettre fin aux activités d'un groupe de malfaiteurs de nationalité étrangère. Il est reproché à ces derniers la destruction de biens d'autrui, la violence, le port d'armes blanche, et les vols. Procédant de nuit, les malfaiteurs ont détruit au moins cinq véhicules, après avoir vidé leur contenu de l'intérieur, au niveau de la zone industrielle Palma, créant ainsi une atmosphère de panique. En un temps record les policiers ont réussi à les identifier et à les arrêter. L'un des malfaiteurs s'avère être activement recherché. Le communiqué transmis à notre rédaction ne mentionne pas leur nationalité. Les mis en cause ont été présentés devant la justice.