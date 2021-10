En marge d'une visite d'inspection effectuée au niveau du nouvel hôpital de 60 lits, implanté dans la commune de Souk El Tenine, le nouveau chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa a ordonné le lancement de l'opération de recrutement du personnel, qui officiera dans les trois nouvelles structures hospitalières prévues à Béjaïa. Ceci augure une imminente ouverture, même si celle-ci a été déjà annoncée, à plusieurs reprises, par l'ancien wali, sans devenir effective. Cette fois -ci sera-t-elle la bonne? C'est l'espoir que nourrissent, particulièrement, les populations des localités d'implantation. «Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya et du maire de la localité, des députés et des responsables concernés, le wali a donné des instructions strictes au directeur de la santé, afin d'achever l'opération d'installation des équipements médicaux et sanitaires, et lui a, également, ordonné de lancer le processus de recrutement au niveau des trois hôpitaux, Oued-Ghir, Tazmalt et Souk El Tenine, en vue de les mettre à la disposition des patients», indique la cellule de communication sur sa page facebook. L'EPH de Souk El Tenine fait partie des trois hôpitaux fin prêts à Béjaïa, mais non exploités. Il y a presque une année, un responsable avait été nommé pour diriger cette infrastructure hospitalière qui aurait pu être opérationnelle, depuis au moins deux années. Aujourd'hui encore, bien qu'équipé en matériel, cet hôpital demeure non fonctionnel, faute d'un personnel médical et paramédical, exception faite d'un chargé de la gestion de l'hôpital, qui avait été désigné, l'année dernière, par le ministère de la Santé. Contactée par nos soins, une source de la direction de la santé de Béjaïa, estime que «l'ouverture de ces structures prendra plus de temps que l'on ne pense»; précisant qu'il «n'est pas aussi facile de recruter tout un personnel, en un temps record, d'autant plus qu'un manque flagrant de personnel paramédical est une réalité, qui s'ajoute à la saturation de certains infirmiers qui se sont mis en congé de maladie. Les citoyens de la ville côtière de Souk El Tenine, sur la côte Est de la wilaya de Béjaïa, se sont longtemps désolés de voir un hôpital flambant neuf non opérationnel, alors que la crise sanitaire était à son paroxysme. Engagés depuis longtemps, ces trois hôpitaux sont dans l'attente d'être achevés pour être réceptionnés et servir dans cette conjoncture sanitaire. La première en la matière sera l'hôpital psychiatrique de Oued Ghir. Ce projet d'hôpital psychiatrique, dont les travaux sont achevés à 99%, est implanté à Oued Ghir sur un terrain d'une superficie d'environ 4 hectares. Il a une capacité d'accueil de 120 lits. Son architecture a été choisie pour répondre aux besoins des spécialistes de la santé, qui attendent avec impatience, cet hôpital pour la prise en charge, la surveillance, l'assistance et l'apport de soins et d'attention nécessaires à une catégorie de malades manifestant des besoins assez spécifiques.