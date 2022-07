«Trois ressortissants algériens camionneurs ont été blessés, dont un grièvement. Ils ont été évacués sur l'hôpital de Gao, où ils ont été pris en charge. L'un d'eux est déjà sorti de l'hôpital alors que les deux autres sont maintenus sous contrôle médical», c'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères, sur l'attaque criminelle perpétrée sur un convoi de trois camionneurs algériens, à Gao au Mali. Il faut dire que la région se trouve en proie à une activité criminelle et de grand banditisme, grandissante. Selon la même source, «l'attaque a eu lieu aux abords de la ville de Gao, au Mali, à deux heures du matin dans la nuit du 8 juillet, dans un campement utilisé par les camionneurs pour se reposer, par un groupe armé composé de quatre individus circulant à moto. Les assaillants avaient réclamé de l'argent. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils ont recouru à l'utilisation de leurs armes à feu, des Kalachnikov». Selon un bon nombre d'observateurs, ce phénomène prend de l'ampleur, proportionnellement à l'activité économique en phase de redémarrage. Pour eux, il était prévisible que des convoitises criminelles apparaissent au fur et à mesure qu'augmente le volume des échanges économiques dans la région. Une ampleur qui impose des réflexions sur les moyens à mettre en place pour lutter efficacement contre cette menace. Un travail qui devrait être commun aux deux pays pour permettre un réel échange de données et d'outils de lutte sur le terrain. Il faut dire que les enjeux engagés dans le développement de l'Afrique, et dans l'investissement entre les acteurs de la scène africaine, reste en besoin d'une force de dissuasion pour faire face à cette situation. Seule alternative pour lever la menace sur la nouvelle dynamique économique qui caractérise le continent africain, ces dernières années. Un renouveau qui est venu perturber un ordre criminel établi depuis des lustres autour de l'insécurité et du banditisme. Des niches qui peuvent également être utilisées pour servir les conflits et les discordes dont profitent des parties obscures. Devant un ordre économique mondial en mutation, les atouts indiscutables de l'Afrique n'attirent pas que des investisseurs. Il va sans dire que dans tous les cas de figure, un travail d'assainissement sur le terrain, est plus qu'indispensable et que la puissance du consensus qui se profile entre les pays africains pour une forte collaboration économique, viendra à bout d'un tel phénomène. Ce n'est qu'une question de temps. Par ailleurs, le ministère fait remarquer que «selon les informations disponibles aucun pronostic vital des victimes n'est engagé. Cet acte criminel n'a pas été revendiqué et est attribué par des habitants de cette ville aux bandes criminelles qui activent dans cette région du Mali»,précisant que «le convoi est composé de sept camions avec sept chauffeurs engagés par une société algérienne dans des activités de transport de marchandises entre les deux pays. L'ambassade d'Algérie à Bamako suit de près la situation de ces ressortissants».