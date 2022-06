L'image de l'Algérie fait le tour du monde sur la Toile. En tout bien tout honneur bien entendu. Subjugués par la beauté de ses sites, des Youtubeurs des quatre coins de la planète en font la promotion. Sans contrepartie. C'est très probablement l'une des rares fois de son histoire où il lui est fait la part belle, avec autant d'émerveillement, pour qu'elle s'inscrive comme destination touristique mondiale. Un statut qu'elle ne semble pas paradoxalement en mesure d'assumer.

Les pouvoirs publics ne donnant pas l'impression d'avoir priorisé le secteur touristique dans leur programme de relance économique, en faire un fer de lance dans leur quête de diversification de l'économie du pays. Sauf, peut-être sur le papier.

Les entraves ont pourtant été identifiées. Ce sera donc encore raté pour cette année certainement.

Les réservations affichent complet dans la foulée des prix d'avion ou de bateau qui affichent des prix exorbitants. De quoi rebuter le plus téméraire des touristes sachant que les formalités administratives constituent un véritable chemin de croix pour ces candidats au voyage. Parmi les raisons invoquées, il y a la délivrance des visas qui, semble-t-il, n'est pas facilitée au niveau de nos consulats, ainsi que les prix des billets pratiqués par la Compagnie nationale de navigation aérienne, Air Algérie, qui sont jugés excessivement cher.

Les obstacles sont multiples. S'ils sont prioritairement d´ordre administratif, les prestations de services ne sont aussi guère attrayantes. L'Algérie qui organise les Jeux méditerranéens, un événement sportif international de premier plan, va-t-elle rater cette occasion en or pour y apporter des «correctifs»? Va-t-elle en engranger des dividendes sur le plan touristique?

Les agences de voyages en profiteront-elles? Trop tôt pour en faire un pronostic.

Le secteur du tourisme est pourtant que l'on veuille ou non une pièce maîtresse pour l'Algérie qui ambitionne de réduire sa dépendance à son secteur pétro-gazier qui demeure incontestablement la colonne vertébrale de son économie tout en lui assurant l'essentiel de ses revenus en devises. Il est pourtant incontestable que le flux de touristes étrangers constitue un baromètre infaillible qui renseignerait sur les pas franchis dans cette direction.

Le secteur du tourisme, qui recèle une palette exceptionnelle de branches, de variétés d'activités qui font de ce secteur un potentiel bras armé de l'économie nationale est en mesure d'assurer cet objectif.

L'Algérie ce n'est, en effet, pas seulement 1600 kilomètres de bande côtière, de plages, majestueuses, c'est aussi et surtout une identité métissée, une histoire millénaire attestée par les peintures et les gravures rupestres du Hoggar, du Tassili...un patrimoine immobilier remarquable témoignage de sa diversité culturelle, cultuelle qui ont fait d'elle un des berceaux de l'humanité.

Les professionnels du tourisme, les agences de voyage ont écumé les foires internationales: Berlin, Paris, Milan, Barcelone...pour promouvoir la destination Algérie avec un succès somme tout relatif. L´image de l´Algérie, si elle a retrouvé sa place dans le concert des nations, est mal exportée et n´est pas assez mise en valeur comme destination touristique.

Le nouveau ministre du secteur a affiché son ambition à inverser cette tendance. Yacine Hammadi avait fait part de sa «disponibilité à intensifier les efforts visant à promouvoir le tourisme domestique et à exploiter ses divers atouts pour faire la promotion de la destination Algérie aux niveaux local et international», lors de son installation, le 8 juillet 2021, à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Le bateau est encore à quai. Il faut savoir que les pays du pourtour méditerranéen drainent environ 35% de la population mondiale de touristes. Ils se partagent quelque 300 millions de visiteurs annuellement. Selon les estimations de l´Office mondial du tourisme, (OMT), quelque 400 millions étaient attendus à l´horizon 2020. L'Algérie en a récolté des miettes...