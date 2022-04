Le chef du service de prévention et responsable de la communication prés la direction de la santé a révélé que «l'hôpital Al Karma sera transformé en service des urgences médicales dédié au traitement des cas critiques comme les victimes d'accidents de la circulation» Cette mesure a été décidée après que les services en charge de la santé ont décidé de la levée du camp des deux hôpitaux ayant servi au traitement des patients atteints de la Covid- 19. Présentement, l'hôpital est vidé du fait que les malades ne se présentant plus compte tenu de l'amélioration de la question sanitaire.

La situation épidémiologique connaît une amélioration significative dans la wilaya d'Oran. «Aucun nouveau cas de contamination n'a été enregistré» a indiqué le même responsable soulignant que «les membres du personnel médical sont soulagés du lourd fardeau qu'ils portaient pendant plus de deux ans. Ils ont tous rallié leurs services hospitaliers initiaux». Force est de constater que les bilans enregistrés ces derniers jours sont positifs. N'empêche que la prudence et la vigilance demeurent de mise, en plus du respect des gestes barrières, du port du masque, notamment dans les lieux confinés comme les grands espaces. Dans la réalité, le relâchement est total. De plus, le taux de la population immunisée est très faible. «Il est de l'ordre de 41%», a indiqué le docteur Boukhari Youcef. Il est à noter que la wilaya d'Oran a, à plus d'un titre, fait l'objet de la mesure de confinement partiel à domicile. Certes, la pandémie de la Covid-19 continue de reculer en Algérie. Pour la première fois, depuis mars 2020, le pays n'a enregistré aucun décès durant la dernière semaine pour des cas de contamination minimes, selon les données communiquées. Après un record de 2500 cas quotidien enregistré à la mi-janvier dernier, en pleine quatrième vague de la pandémie marquée par la propagation du variant Omicron, le pays voit la situation s'améliorer davantage dès le début du mois de février dernier.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a qualifié, lors d'une réunion avec les directeurs de la santé du pays, la situation épidémiologique de «rassurante», soulignant que «la situation est à même maîtrisée avec zéro décès».

Selon le ministre, le recul des contaminations a aidé «à lever les restrictions, notamment au niveau des mosquées avec l'arrivée du Ramadhan», appelant tout de même «à plus de vigilance face à un virus qui réserve une part d'incertitude».

Le virus a connu plusieurs mutations, a indiqué une chercheuse dans la virologie. Cette décrue rassure aussi les professionnels de la santé qui font part de leur satisfaction. «Cela fait un ou deux mois que l'on tendait vers le zéro décès de Covid car d'un côté il y a la vaccination, et de l'autre il y a eu l'Omicron qui n'était pas virulent.

Grâce aux formes légères qu'il provoquait, l'Omicron a entraîné une immunité collective naturelle», expliquait, dans une déclaration, le professeur Salah Lellou, chef de service de pneumologie à l'EHU d,Oran.