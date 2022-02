Ils sont présents dans tous les domaines. Ils agissent sous différents aspects, avec pour finalité le gain facile. Les communiqués réguliers la Gendarmerie nationale attestent l'ampleur que prend chaque jour le fléau du trafic. Les faits de la dernière affaire traitée par ce corps de sécurité remontent à la semaine dernière. Effectuant un contrôle routinier sur la R.N. 09, les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa découvrent 25 quintaux d'aliments du bétail à bord d'un camion, dont le propriétaire, un homme de 42 ans, n'était pas en possession de factures. Ce dernier a été arrêté et conduit au siège de la brigade, afin de poursuivre l'enquête, pour défaut de facturation. Dans la même semaine, les gendarmes interceptent une voiture conduite par un jeune de 33 ans. La fouille du véhicule a permis de mettre la main sur une quantité de 390 kg de tabac à chiquer contrefait et 50 bouteilles de boissons alcoolisées de différents types. Le chauffeur a été mené au siège de la brigade pour la poursuite de l'enquête, tandis que la marchandise a été saisie. Une autre affaire a eu pour théâtre la localité de Boulimat, à l'ouest de Béjaïa. Une descente dans une boîte de nuit s'est soldée par l'interpellation de plusieurs personnes et la saisie d'instruments de musique et de sonorisation. À Amizour, les gendarmes interviennent pour un accident de la circulation sur la R.N. 75. Après avoir fouillé le véhicule accidenté, ils mettent la main sur 88 comprimés hallucinogènes dissimulés sous le siège du conducteur, un jeune de 27 ans originaire de la wilaya de Sétif. Ce dernier a été interpellé et conduit au siège de la brigade pour les démarches judiciaires. À Melbou sur la côte-Est, une rafle sur la plage a débouché sur l'arrestation d'un homme de 33 ans originaire de Béjaïa. Il était en possession de 13 comprimés hallucinogènes et d'une paire de ciseaux. Un dossier a été constitué à son encontre et transmis aux autorités judiciaires compétentes. En patrouille dans la région de Fenaïa, l'attention des gendarmes a été attirée par la présence d'une personne qui décapait un terrain forestier dans le village de Abadou, jouxtant la R.N. 26, sans permis de construire. Avant-hier, les éléments de la gendarmerie de Béjaïa ont intercepté un camion transportant 9 quintaux de viande blanche avariée. Suite au contrôle routinier d'un camion, conduit par un jeune de 22 ans, au village Aguerbi, commune de Semaoun, les gendarmes découvrent le butin, loin d'être le premier du genre. La commercialisation et le transport de viande impropre à la consommation, le trafic de drogue, de divers produits de consommation ainsi que le squat de lieux publics sont légion et ce ne sont pas les communiqués de la Gendarmerie nationale qui vont nous contredire, eux qui, pratiquement tous les deux à trois jours, font état de méfaits portant sur le trafic de drogue, le commerce illégal et informel, qui présentent des risques importants pour la santé publique.