Les incendies de forêts du 17 et 18 août dernier ayaant touché El Taref, Guelma et Souk Ahras, sont venus à bout de 24000 ha. C'est ce que révèle le directeur général des forêts (DGF), Djamel Touahri, sur les ondes de la Radio nationale. Ce dernier, en sa qualité de président du comité sectoriel chargé de l'indemnisation des feux de forêts, a également indiqué que les victimes de ces sinistres ont été entièrement dédommagés. «Nous avons recensé 393 sinistrés à El Tarf, 98 à Guelma et 155 autres sinistrés au niveau de la wilaya de Souk Ahras. L'opération d'indemnisation est pratiquement achevée et le dernier sinistré sera indemnisé aujourd'hui», indique le même responsable, signalant que les interventions biologiques, lesquelles consistent à installer les ruches pleines et la plantation des arbres, sont en cours. Les indemnisations des victimes de ces incendies ont été effectuées sur la base d'enquêtes et d'un recensement s'appuyant sur les données recueillies sur place. «L'opération a commencé immédiatement après la visite du Premier ministre à la wilaya d'El Taref, en août dernier», rappelle Djamel Touahri qui indique que ce recensement entamé sur instruction du chef de l'Etat, est encadré par une Commission nationale au niveau du ministère de l'Intérieur, mais également au niveau local par le wali, la direction des services agricoles, la Conservation des forêts et celle de l'urbanisme. Selon le locuteur, sur l'ensemble des incendies ayant touché le pays, les wilayas de l'est ont payé le plus lourd tribut. Il estime que les wilayas d' El Taref, Guelma et Souk Ahras représentent à elles seules plus de 60% de la superficie incendiée ayant entraîné la mort de 24 personnes. Il juge, néanmoins, que le bilan global des incendies est en recul par rapport à l'année dernière. Il révèle ainsi que la superficie totale incendiée au niveau national est de 24 073 hectares, dont 90% des superficies sont situées dans huit wilayas. Le premier responsable de la DGF insiste sur la vigilance et l'implication de la société dans la lutte contre les incendies, tout en soulignant que sur le front de la prévention l'État a pris les devants en investissant trois axes, à savoir la sensibilisation, les moyens de lutte et l'intervention, notamment la mise en place de 401 points d'eau géoréférencés, des tranchées pare- feu, les postes de contrôle et d'alerte, les brigades d'intervention... Autant de dispositifs qui ont donné des résultats probants, explique-t-il. «Cette année, la stratégie a bien fonctionné grâce à la mise en place des dispositifs et des mesures de prévention et aussi grâce à la mobilisation des différents secteurs, à l'instar de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et de l'Armée nationale populaire» fait-il savoir. Pour le renforcement des capacités d'intervention, M. Tahraoui révèle qu'une demande a été adressée au ministère des Finances pour le renforcement des effectifs de la direction générale des forêts par le recrutement et la formation de nouveaux agents, à raison de 500 éléments par promotion. Interrogé sur le réarmement des gardes forestiers, le directeur général des forêts a fait savoir qu'il est possible de récupérer les armes des gardes forestiers,. du fait que la réglementation permet aux gardes forestiers de disposer de l'autorisation de porter des armes.