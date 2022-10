L'Algérie qui œuvre à la refondation de l'action arabe commune a réuni les conditions optimales pour assurer le succès du prochain Sommet arabe, qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre, a affirmé, aujourd'hui, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Présentant la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le volet relatif à la politique étrangère, Benabderrahmane a précisé que le Sommet arabe d'Alger « devrait consolider les valeurs communes et la solidarité arabe, consacrer le caractère central de la cause palestinienne et mettre à jour l'initiative arabe de paix de 2002 », ajoutant que « l'Algérie a œuvré de manière efficace à la refondation de l'action arabe commune » grâce à « la réunion des conditions optimales » pour le succès de ce rendez-vous. Mettant en avant les priorités de l'action diplomatique de l'Algérie pour les années à venir, le Premier ministre a souligné que notre pays « axera son intervention sur la défense des intérêts de la Nation, la contribution à la sécurité et à la stabilité régionales, le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe, le développement du partenariat et le renforcement de la paix dans le monde, le redéploiement de la diplomatie économique au service de notre développement, la modernisation de l'outil diplomatique et la gestion des ressources humaines et l'élaboration d'une nouvelle stratégie en direction de notre communauté nationale à l'étranger ». Sur instruction du président de la République, les efforts du Gouvernement ont été orientés, durant cette période, sur « le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe, en contribuant à la mise en œuvre des initiatives africaines, à l'instar de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et des projets d'infrastructure africains à l'image de la route transsaharienne », ajoute le Premier ministre. L'Algérie a doublé « d'efforts pour apporter sa contribution à la stabilité et à la sécurité dans la région à laquelle elle appartient et dont les pays sont liés à elle par des liens historiques, politiques et humains, forts et multiples. L'Algérie œuvre également à renforcer sa coopération économique avec nombre de pays africains, arabes et européens amis ». Benabderrahmane a mis en exergue le retour fort de la diplomatie algérienne et le rôle pivot et pionnier que joue l'Algérie dans la région, ainsi que l'intérêt accordé par les différents pays aux positions de l'Algérie vis-à-vis de nombre de questions régionales et internationales, ce qui dénote l'efficacité de la démarche du Gouvernement visant à mettre en œuvre les engagements du président de la République, tout particulièrement sa volonté d'actualiser les objectifs et les missions de la diplomatie algérienne, par l'ancrage des valeurs et principes qui la sous-tendent, à la lumière des facteurs structurels et conjoncturels qui en définissent la trajectoire.