Les «trottoirs-showrooms», c'est bientôt fini! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient officiellement d'autoriser l'importation de véhicules.

En effet, le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi que le cahier des charges y afférent ont été publiés, jeudi dernier, au Journal officiel N° 76. Ce qui veut dire concrètement qu'on l'on devrait bientôt revoir les «véhicules W» circuler, en masse, sur nos routes. Car, ce retour à l'importation devrait stabiliser le marché «volatile» de l'automobile, en proie aux «revendeurs» depuis l'arrêt des importations, il y a plus de trois ans. Ainsi, on devrait voir très prochainement une baisse significative des prix du neuf mais aussi de l'occasion. D'ailleurs, dès l'annonce par le chef de l'État de la publication prochaine de ce cahier des charges, il y a eu une grosse répercussion sur les prix de «l'occas». La chute devrait donc se poursuivre dans les prochaines semaines avant d'atteindre un niveau «normal».

Un grand ménage dans ce grand «souk» de l'auto. Surtout que le nouveau cahier des charges prévoit des conditions très strictes pour éviter certains dépassements, comme cela a pu être le cas dans le passé. L'un des plus importants est l'ouverture à une concurrence «loyale» en mettant fin aux monopoles des concessionnaires sur plusieurs marques. Les multimarques ne sont plus autorisées.

«La conclusion d'un contrat de concession liant le concessionnaire ne se fait qu'avec un seul constructeur concédant», est-il souligné dans ce cahier des charges. D'autres décisions importantes ont été prises en vue de protéger les consommateurs, et éviter que l'Algérie ne se transforme en «poubelle des constructeurs auto». C'est dans ce sens que les véhicules diesel sont interdits à l'importation. Le décret exécutif stipule que «ne sont autorisés à l'importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d'un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride, essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé». Cette interdiction ne devrait, cependant, pas concerner les véhicules de transport de voyageurs et marchandises. La sécurité a également été prise en compte. Les équipements de base tels que le système antiblocage des roues (ABS) doivent obligatoirement être de série. Tout comme deux airbags frontaux (conducteur et passager). Il est aussi question, entre autres, du limiteur de vitesse ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d'une cylindrée supérieure à 1200 cm3. La garantie que doit fournir le concessionnaire est clairement définie. Elle porte sur la limite des 60 mois, sur une distance égale ou supérieure à 80 000 km pour les véhicules industriels, à l'exception des remorques, des semi-remorques et des véhicules à usages spéciaux, et 100 000 km, pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers. Un réseau national de SAV est aussi obligatoire à travers le territoire national. « 28 wilayas, au moins», est-il souligné. Le «chantage» au paiement que les concessionnaires faisaient aux acheteurs devrait aussi être de l'histoire ancienne. Car, le nouveau cahier des charges définit clairement le mode de paiement et de livraison. «Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10%) du prix de vente, toutes taxes comprises», est-il écrit noir sur blanc. Le délai de livraison ne doit pas dépasser les 45 jours après la commande, des sanctions sont prévues dans le cas contraire. «En cas de paiement de la totalité du prix du véhicule, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule au plus tard dans les sept jours qui suivent», ajoute le document. De bon augure donc pour les consommateurs qui auront, enfin, la possibilité d'acheter une voiture neuve en étant protégé par la loi en cas de «pépin». Le client sera donc le seul...roi!