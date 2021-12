La Sadeg, Société algérienne de distribution d'électricité et du gaz, Concession de distribution de Béejaïa, a organisé durant le mois en cours plusieurs activités de sensibilisation sur l'utilisation idoine de l'énergie électrique et gazière.

Consacrée au grand public, 'une journée portes ouvertes au niveau du siège de la direction, à la cité Tobbal,a permis aux professionnels d'assurer un travail de proximité au profit des clients. Il a été question de les sensibiliser sur les risques liés au mauvais usage du gaz naturel, notamment les gestes à adopter pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, ce tueur silencieux qui ne cesse de prendre la vie parfois à des familles entières.

Tout en se basant sur la conformité des installations intérieures et des appareils ainsi que le respect des normes conçues pour l'aération à l'intérieur des foyers, la sensibilisation a été axée sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique et ce, dans le but d'inculquer aux consommateurs une culture de consommation économique de cette énergie vitale et par ricochet une économie sur leur facture et leur budget.

Il est à préciser que cette campagne de sensibilisation est de caractère national. Des caravanes ont démarré au cours de ce mois de décembre, de Constantine, d'Alger, d'Oran et de Blida pour sillonner les 58 wilayas du pays. Béjaïa, accueillera la caravane de Constantine, le 03 janvier 2022. Elle sillonnera les quatre coins de la wilaya de Béjaïa, indique Mme Laidi, chargée de la communication au niveau de la représentation de Béjaïa.

Il a été aussi question d'une opération de formation au profit des associations de protection du consommateur et des journalistes, visant à renforcer le réseau des acteurs dans l'action de sensibilisation.

Plusieurs présentations ont été assurées sur l'activité de la société de manière générale. Les chiffres-clés en apport aux clients ont atteint 360 954 en électricité, 171 055 clients en gaz. Les créances ont atteint un seuil déplorable de 7,4 milliards de dinars..Ces créances se répartissent entre les clients ordinaires (4 MDS), administrations (1,88), et clients du secteur industriel (1,22). Concernant les travaux d'amenée d'énergie, il est indiqué l'ouverture de deux districts électricité et gaz au niveau d'Aokas qui viennent soulager ceux de B2jaïa pour assurer une meilleure prise en charge du chef-lieu et le projet des postes sources d'Allaghane et Ighzer Ouzarif qui avancent à une cadence appréciable.

Des attestations de participation ont été remises à l'ensemble des participants en guise de remerciements pour les efforts fournis, de leur part, afin de permettre aux consommateurs d'utiliser l'énergie électrique et gazière en toute sécurité.