«A vous qui êtes appelés à nous juger (le premier d'une façon générale, les seconds tout particulièrement), notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme, le sens de notre action, le bien-fondé de nos vues, dont le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion que pourraient entretenir l'impérialisme et ses agents administratifs et autres politicailleurs véreux». Au-delà de sa dimension révolutionnaire et de la lutte armée ouvertement déclarées, le contenu de la proclamation du 1er Novembre est énonciatrice, en ne laissant rien au hasard. Cette dernière met en place les premières assises d'un Etat-nation progressiste et moderne, s'ouvrant à la modernité, loin de tout esprit discriminatoire, ni de discours populiste, ni encore moins de séparatisme, ni encore moins de religieux. Autrement dit, la proclamation du 1er Novembre porte dans ses dimensions une vision futuriste, comme l'ont été les révolutions française et américaine, ayant mis en place les fondements inaliénables d'un Etat inébranlable, malgré toutes les circonstances. L'académicien et historien, Rabah Lounici, décortiquant la proclamation du 1er novembre, dira que «celle-ci (proclamation du 1er Novembre 1954) est d'abord un projet de société». Les concepteurs de cette proclamation ont pris tout le soin pour mettre, tout en l'adoptant, le projet et des garde-fous régissant un Etat à édifier. «Dans la proclamation du 1er Novembre, l'on a développé des idées pour construire un Etat démocratique et démocrate et non théocrate», a expliqué l'académicien Rabah Lounici. Quoi de plus lorsqu'un tel projet est proposé et aussitôt adopté par toute une société qui s'est également mise aussitôt en lutte pour arracher sa souveraineté tout en songeant en même temps à l'avenir de cet Etat, dont les fondements sont lancés dans la nuit de lundi 1er Novembre, celui des générations futures, son devenir et la politique à adopter dans le futur, loin des clivages conflictuels, tout en mettant en valeur les libertés lambda, individuelles et collectives. La proclamation du 1er Novembre évoque, et met l'accent sur «le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions». Ce document tiré grâce au duplicateur de la ronéo est, de par son contenu, devenu un outil de travail et un modèle de combat chez plus d'un peuple en lutte pour sa souveraineté. «La révolution du 1er novembre et la proclamation l'ayant annoncée constituent un modèle qui, selon le docteur, Rabah Lounici, a influencé les politiques des pays colonisés». «Ses principes dépassent les principes communistes et capitalistes», a ajouté l'académicien. Revenant aux hommes ayant pris tout le temps nécessaire pour mettre en place un tel document et d'une telle historicité, le docteur Rabah Lounici, affirme que «les militants de la Gauche ont joué un grand rôle» dans leurs réflexions, faisant par-là même la rétrospective des faits, en remontant jusqu'à l'Etoile nord-africaine créée en 1927 puis le PPA. C'est dire que les islamistes tentent vainement de saborder un repère et un solide fondement historique ne leur appartenant pas, en tentant de s'imprégner des principes de la proclamation du 1er novembre 1954, faisant référence à «la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques». «Benboulaïd et ses amis ne pensaient pas à un Etat islamique», explique Rabah Lounici. «Ce sont des hommes de la Gauche et les Algériens musulmans qui ont livré la guerre à l'armée coloniale», a-t-il ajouté. Pour eux, a-t-il encore une fois explicité, nous sommes des musulmans de Gauche».