Secteur important et sensible, la direction de l'éducation de la wilaya de Annaba a mis les bouchées doubles en perspective des examens de fin d'année. Afin d'assurer un climat adéquat aux candidats des examens de fin d'année, la direction de l'éducation a pris toutes les dispositions pour permettre aux 26.214 candidats de passer les examens de fin d'année dans les meilleures conditions. Ces examens concernent les élèves du moyen et du secondaire du fait que ceux du primaire sont dispensés.

Le passage se faisant sur la base des résultats des compositions sur décision du ministère de l'Education nationale.

La tutelle a convenu, rappelons-le, d'un passage d'un niveau à un autre sur la base du calcul de la moyenne du premier et du deuxième trimestre, la baisse de celle d'admission à 4,5/10.

Une mesure prise suite à une étude approfondie et exhaustive de l'efficacité de cet examen sur les plans pédagogique, d'enseignement et d'évaluation, comme indiqué par la tutelle.

Dans un rapport détaillé présenté par la directrice de l'éducation, lors de la dernière réunion tenue au siège de la wilaya, il a été conclu que tous les moyens humains, matériels et logistiques ont été retenus pour la réussite des examens. Pour cette année scolaire 2022, 12444 candidats sont concernés par l'épreuve du brevet d'enseignement moyen (BEM) et 13750 candidats par le baccalauréat.

À cet égard, la première responsable locale du secteur de l'éducation a estimé que l'opération a trait à la mobilisation des moyens humains et matériels.

Outre l'organisation, les préparatifs logistiques et encadrement humain, toutes les dispositions pour le transport des copies d'examens vers et depuis les centres d'examen sont prises. À cela s'ajoute la prise en charge des candidats (BEM et bac) en matière de transport et de restauration, ainsi que la couverture sécuritaire et sanitaire.

Pour sa part, le wali d'Annaba, bien que n'ayant manifesté aucune réserve, a, tout de même, insisté sur la nécessité de veiller à ce que toutes les conditions soient réunies à même de garantir un climat aux candidats.

Pour éviter les surprises de dernière minute, d'autres réunions sont au programme.

Les élèves des deux paliers sont attendus pour relever une fois de plus le défi afin de replacer Annaba à la tête du podium.