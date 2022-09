Tout est «fin prêt» pour l'entame de la campagne pour les élections communales partielles du 15 octobre prochain à Tizi Ouzou et Béjaïa, a-t-on appris, hier, auprès des délégations locales de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) dans ces deux wilayas. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le programme des meetings des candidats en lice pour les communes d'Aït Mahmoud et d'Aït Boumahdi, à savoir deux partis politiques le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 4 listes indépendantes (Tiguejda, Tasqamouts N'Oussirem, Imnayen N'Elkheir et Tagmats), a été finalisé, a indiqué à l'APS, le délégué de l'Anie, Kana Rachid. Au total, 34 meetings sont au menu de cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 11 octobre prochain. Le bal sera ouvert par les indépendants avec un meeting des candidats de la liste Tiguejda à la place publique du village Aït El Hadj de la commune d'Aït Mahmoud en début d'après-midi et un autre de la liste Tasqamouts Noussirem au même endroit en fin d'après-midi.