À pied d'oeuvre, la direction de l'éducation entame les préparatifs des examens de fins d'année, à savoir le BEM et le baccalauréat, prévus pour le mois de juin prochain.

La mission en question n'est bien entendu, pas du seul ressort du secteur de l'éducation. En effet, le wali de Bouira a déjà installé une commission chargée de la gestion et du suivi de cette période d'examens. Une commission constituée de plusieurs partenaires en relation étroite avec le déroulement de la mission, entre autres, les directions du transport, poste et télécoms, commerce et santé, avec la collaboration de la Protection civile, les services de sécurité et les collectivités locales.

Pour rappel, l'examen du BEM se déroulera du 6 au 8 juin et celui du baccalauréat sera tout juste la semaine d'après, du 12 au 16 du même mois. Salah Guaraich, directeur de l'éducation de Bouira se veut rassuré quant à l'avancement des préparatifs. Il nous apprend, par ailleurs, que les infrastructures qui abriteront ces examens sont déjà fin prêtes, et aussi les personnels censés encadrer cet événement sont réquisitionnés en nombre suffisant.

Pour le BEM, le même responsable parle de 12965 candidats, dont 273 candidats libres repartis sur 53 centres d'examens à travers le territoire de la wilaya. Et pour que les conditions de déroulement soient maîtrisables, 3787 encadreurs veilleront à l'encadrement technique, psychopédagogique et de soutien, ajoute le directeur de l'éducation. S'agissant des épreuves du baccalauréat, notre interlocuteur fait savoir que la wilaya de Bouira enregistre 12807 candidats dont 4200 candidats libres, repartis sur 52 centres d'examens et ils seront pris en charge par 4897 encadreurs.

Le même directeur souligne que le nombre de candidats libres a relativement augmenté d'où la nécessité de créer quatre nouveaux centres d'examens dans les quatre grandes daïras, à savoir M'Chédallah, Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Bouira. Coté correction des épreuves, le même directeur rappelle que la wilaya de Bouira dispose de deux centres de correction pour le BEM en l'occurrence, le CEM Haddouche-Saïd et le CEM Doubassi, ça sera durant la période allant du 13 au 24 juin. Elle dispose également d'un centre de correction pour les épreuves du bac, c'est au lycée Seddik Ben Yahia, durant la période allant du 20 au 23 du mois de juin.

Enfin, Salah Guaraich, le directeur de l'éducation de Bouira, revient sur le volet «soutien logistique»; à ce sujet, il nous fait savoir que tous les candidats auront droit à la restauration au sein même du centre d'examens et aussi, pour une fluidité de transport, notre interlocuteur révèle qu'un plan de transport « spécial examens de fins d'année» est mis en place. Parlant des préparations des élèves à ces examens, bien entendu un semblant de stress commence à s'installer et l'on remarque le passage des conseillers d'orientation par les classes d'examens en vue d'une sensibilisation et préparation psychologiques des futurs candidats et également des cours supplémentaires sont dispensés en dehors des écoles pour une éventuelle révision des cours, laissent entendre les parents d'élèves.