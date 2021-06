Tout est fin prêt à Constantine, pour accueillir les milliers de candidats aux épreuves du baccalauréat prévues à partir d'aujourd'hui, sur le territoire national. Comme d'habitude, c'est le trac qui s'installe désormais, aussi bien dans la tête des candidats que des parents mille et une questions! Comment cela va être? Les sujets seront-ils abordables? Les conditions sont- elles toutes réunies? Ce qui est sûr, c'est que toutes les mesures de sécurité ont été prises dans les moindres détails.

La Gendarmerie nationale a dressé un plan précis pour assurer la sécurité des candidats et l'acheminement des copies. Ce plan d'action est déjà en fonction, afin de garantir le bon déroulement des épreuves. Pour sa part, la sûreté de la wilaya a également mobilisé ses éléments, à travers toute la wilaya, notamment au niveau des centres d'examen, ceci dans le cadre, bien sûr des consignes sanitaires. Chaque centre est appelé à se munir du gel hydro-alcoolique, bavettes et moyens d'hygiène, afin d'appliquer les gestes barrières.

C'est aussi une crainte pour les parents qui, de leur côté ont pris des mesures pour leurs enfants. En effet, nous souligne cette maman dont le fils passera les épreuves du baccalauréat aujourd'hui. «J'ai insisté pour que mon enfant ait son propre gel et son masque; sa santé est plus importante, quant aux épreuves, la peur s'installe, comme chaque parent j'appréhende, mais je reste confiante, je pense qu'il a fait une bonne révision.» Pour Ramy, c'est la panique totale. Un bon élève d'ailleurs mais cela n'empêche pas qu'il soit craintif: «Bien que j'ai fait une bonne préparation, je crains la surprise d'un blocage, cela arrive souvent, mais bon on verra, je me plaindrai peut-être à la sortie des premières épreuves.»

Par ailleurs, la wilaya de Constantine et à sa tête le chef de l'exécutif, Ahmed Abdellatif Saci, a veillé personnellement, en mobilisant tous les moyens nécessaires, notamment sur le plan sanitaire, afin de réunir toutes les conditions adéquates pour la réussite de cet examen décisif pour les candidats. Il fera un déplacement pour contrôler si tout a été respecté, comme prévu. Le baccalauréat est toujours vécu comme un grand évènement. C'est la porte vers l'université et les études supérieures. Le décrocher reste le rêve des parents et des candidats.