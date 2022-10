Le vent tourne pour l'industrie automobile en Algérie et du coup, pour le pays qui peut, désormais, se targuer d'avoir tous les atouts en main pour séduire les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. L'heure est finalement aux bonnes nouvelles qui signent définitivement la rupture avec la sombre époque du «gonflage de pneus».

En effet, c'est le chef de l'Etat lui-même qui a, le premier, fait la grande annonce de ce renouveau pour un secteur industriel et marchand qui aura connu une longue traversée du désert. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient d'ordonner, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances PLF-2023, d'autoriser les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans et de présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles, lors du prochain Conseil des ministres afin d'en arrêter le contenu avant la fin 2022. Il a, également, donné des directives pour «autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d'une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais».

L'on ne peut être plus clair, car tout est dit pour un nouveau départ sur les chapeaux de roue. Dans la foulée de ce recadrage annoncé par le premier magistrat du pays, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a déclaré, à son tour, que le secteur de l'industrie automobile en Algérie connaîtra «une forte impulsion» dans les tout prochains mois, précisant que le cahier des charges des concessionnaires automobiles sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. C'est au terme de la 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau, Cihn algéro-français, que Zaghdar a déclaré: «Le cahier des charges, qui sera présenté lors du prochain Conseil des ministres, est prêt et nous prendrons en compte toutes les directives concernant la rédaction de ce document tant attendu par l'ensemble des concessionnaires.» Il y aura «un redémarrage, notamment après la promulgation de la loi sur l'investissement et des textes d'application y afférents. Je pense qu'il y aura un décollage industriel, y compris celui de l'industrie automobile», a-t-il estimé.

Quant à la date d'entrée en vigueur de la décision d'importation des véhicules, le ministre a expliqué que cela dépendait du parachèvement des dispositions organisationnelles avec le ministère des Finances concernant les procédures douanières et autres.«Pour ce qui est de l'industrie, nous sommes en négociations et il y aura prochainement de grandes entreprises dans ce domaine, ce qui permettra la fabrication et l'importation», a-t-il poursuivi.

Ce condensé de déclarations rend compte de la volonté politique de prendre à bras le corps le dossier automobile, à l'heure où le monde connaît de profonds bouleversements, mais où l'Algérie peut faire valoir des atouts maîtres, notamment sa proximité avec l'Europe, son statut de hub vers l'Afrique, surtout qu'elle dispose d'infrastructures comme la Transsaharienne et les ports, dont le méga port-Centre en construction sur les rives de Cherchell.

En parallèle, un travail de longue haleine permet aujourd'hui de dégager un tissu de sous traitants capables de répondre aux exigences des constructeurs mondiaux, comme le stipule Rachid Bekhchi, président de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest, Bstpo, qui ne manque pas de qualifier les décisions prises par les plus hautes autorités de l'Etat de «bonnes nouvelles pour les citoyens algériens, puisqu'elles répondent à leurs besoins d'acquérir une voiture»; il précise, cependant, que «l'importation des véhicules de moins de trois ans n'est pas pour demain», car il va falloir attendre janvier 2023 et la publication des textes d'application de la loi de finances pour l'exercice 2023, afin de définir les modalités de financement, a-t-il expliqué.

Concernant les constructeurs qui vont commencer, dans une première étape, par l'importation des véhicules, il a fait savoir que nombre d'entre eux sont en négociation et que l'Algérie peut devenir, dans un proche avenir, «leader régional de l'industrie automobile». C'est le déclic pour l'automobile en Algérie, où les usines de Peugeot, Peugeot Citroën production Algérie Pcpa, dont l'infrastructure est à 65% achevée, et Renault production Algérie RPA, ne demandent qu'à tourner.