Présidant l'ouverture des travaux du séminaire intitulé «Les nouvelles menaces au Sahel africain et leurs retombées sur la Sécurité nationale de l'Algérie»,le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a saisi l'occasion pour aborder la conjoncture actuelle prévalant en Afrique, notamment dans la région du Sahel, les nouvelles menaces et leurs retombées sur la sécurité de l'Algérie. Dans son intervention, le général de corps d'armée a rappelé à l'assistance que «l'adhésion aux efforts de préservation de la Sécurité nationale est une responsabilité qui nous incombe à tous sans exception, particulièrement à l'élite nationale dans les différents domaines». Aussi, Saïd Chanegriha a tenu à rappeler que «souscrire au devoir de la sauvegarde de la Sécurité nationale est une mission qui n'est pas réservée à des institutions spécifiques de l'Etat», mais relève de la responsabilité «de tous les Algériens qui doivent être parfaitement conscients de toutes ces données objectives». Le chef d'état -major de l'ANP a soutenu dans ce même contexte que «la part de responsabilité des élites nationales, administratives, académiques et médiatiques, est plus grande que celle qui incombe aux autres». Aussi invite-t-il cette élite à accomplir parfaitement «son rôle chacun dans son lieu d'exercice et dans la limite de ses prérogatives». Tout en saluant les efforts colossaux consentis par l'Armée nationale populaire, mobilisée tout au long des frontières pour défendre la souveraineté de la Patrie et son unité populaire et territoriale, et préserver la dignité de la nation, Saïd Chanegriha a tenu à mettre en garde contre les «tentatives de porter atteinte à la cohésion nationale,lesquelles ont essuyé un échec et se sont retournées contre leurs instigateurs», ajoutant que «la force de cette cohésion nationale est le plus grand affront à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale».

À ce sujet il précise que «cette appartenance est devenue la cible de toutes ces tentatives de remise en doute et de dénigrement de la part de parties hostiles qui se hasardent vainement à renier la cohésion nationale entre Algériens, en tant que nation unie dont les racines remontent loin dans l'histoire». Il précise et rassure: «Ce ne sont que des tentatives désespérées et avortées.» Il affirme dans ce contexte que la cohésion entre les Algériens est indéfectible car ils sont «conscients des véritables ennemis de la nation. Des ennemis qui usent de propagande médiatique et intellectuelle comme moyen pour atteindre leurs objectifs sournois. Cette forte cohésion entre les composantes d'une même nation lors des épreuves et des crises est un grand affront destiné à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale». à noter que ce séminaire a connu l'intervention de plusieurs personnalité avec des conférences axées dans leur ensemble sur les dernières évolutions de la situation prévalant dans la région du Sahel africain, les grands dangers pouvant être engendrés par la prolongation de l'état d'instabilité sécuritaire et leurs dimensions géostratégiques néfastes sur la région.