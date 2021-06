C'est parti. La saison estivale étant lancée, les autorités en charge du secteur du tourisme sont à pied d'oeuvre en défendant l'image de marque de la destination d'El Bahia-Wahrane. C'est dans ce sens que la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial de la wilaya d'Oran a mis en place un mode opératoire captivant, celui-ci est un guide et une carte touristique pour la promotion du tourisme à Oran en prévision de la saison estivale 2021. C'est ce qu'a indiqué le directeur du tourisme de la wilaya, Kaïm Benamar Belabbès, soulignant que «ces supports promotionnels regroupent toutes les données touristiques relatives aux établissements hôteliers, restaurants, agences de voyages et de tourisme, plages, sitees et monuments historiques, vestiges à caractère touristique et cultuel, forêts et autres établissements de loisirs et de détente». Et d'ajouter qu'à «l'aide de cette carte touristique, l'estivant ou le touriste aura une idée globale sur les plages autorisées à la baignade au niveau de la wilaya, au nombre de 33 rivages».Le même responsable a fait savoir que «ces guides et cette carte touristique seront déposés au niveau du siège de l'Office du tourisme sis rue Khemisti au centre-ville d'Oran», ajoutant qu'«ils seront également distribués à travers les établissements hôteliers, notamment ceux situés au niveau des communes côtières». La préparation de la saison estivale 2021 étant en vigueur, les instances en charge du contrôle ont inspecté prés d'une soixantaine d'établissements hôteliers de différentes catégories d'étoiles, et ce dans le but de constater de visu le niveau de la mise en application du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19. Cette opération que supervise la commission mixte composée d'inspecteurs des directions du tourisme, du commerce, de la santé, de l'habitat et de la protection civile, permet d'assurer le contrôle de la qualité des prestations hôtelières offertes, notamment durant la saison estivale. Les préparatifs se poursuivent, se multiplient, très précisément dans la daïra de Ain Türk qui a enregistré plusieurs opérations de réhabilitation de la voirie et des réseaux, le nettoyage des plages, l'aménagement des parkings, la réfection de l'éclairage public et des trottoirs, l'élagage des arbres. Le lifting de cette grande station balnéaire s'impose, d'autant que celle-ci représente la carte de visite du tourisme de toute la partie ouest du pays. Cependant, l'inconnue Covid-19, hante toujours les esprits. Elle continue de faire planer le doute sur une reprise, à grande échelle, des activités touristiques. Malgré cette «menace» sanitaire, la saison estivale promet tout de même d'être riche. Les premiers signes apparents annoncent d'ores et déjà une saison plus ou moins sauvée.