Fouzia Hamra est une femme très active avec sa longue carrière dans les médias et de l'entrepreneuriat en plus du mouvement associatif. Elle se lance dans la course à la députation, inscrite dans la liste indépendante N° 44 représentant la wilaya d'Oran. Du haut de son expérience professionnelle de 17 années en tant que secrétaire générale de rédaction dans les quotidiens Sawt El Gharb et La Voix de l'Oranie, la candidate dévoile dans cet entretien son programme.

L'Expression: Quelles sont les raisons qui vous ont motivée à postuler?

Fouzia Hamra: Il s'agit beaucoup plus de ma connaissance du terrain, de la société oranaise et des contraintes quotidiennes rencontrées par mes concitoyens grâce à mon métier de journaliste. Cela m'a permis de mieux aborder ma campagne électorale. Plus, je porte le pays dans mon coeur, ma référence étant le nationalisme respectueux des institutions nationales issues de la glorieuse révolution de novembre et reconnaissante aux martyrs de la révolution. D'ailleurs notre liste est baptisée au nom de «Nida Novembre» (Appel de Novembre). Ma candidature aux élections législatives du 12 juin, promet de porter la voix des Oranaises et des Oranais à l'APN, tout en oeuvrant à maintenir ma permanence ouverte pour une écoute et une attention toutes particulières à mes concitoyens.

Quelles sont les grandes lignes de votre programme?

De nombreux thèmes me tiennent à coeur, parmi lesquels j'inscris la défense des droits de la femme, qu'elle soit au foyer ou active, en plus du cadre de vie du citoyen oranais. Cette problématique constitue mon autre préoccupation. La femme mérite de vivre dans la propreté et dans un environnement sain, loin de toute brimade. J'ajoute à mon programme la prise en charge de l'ensemble des problèmes abordés quotidiennement par les Oranais, comme l'insalubrité qui caractérise la ville, la gestion de la collecte des ordures ménagères. Ma candidature vise à rendre à la société de la wilaya d'Oran et au pays dans son ensemble plusieurs acquis et l'amélioration du climat des affaires en portant les revendications de toute la communauté devant l'hémicycle de l'Assemblée populaire nationale pour une Algérie prospère et épanouie. D'ailleurs, lors de la tournée de la campagne électorale qui a débuté le 20 mai dernier, j'ai relevé l'intérêt réservé par la population à cette élection en me rendant dans les lieux hautement symboliques de la ville d'Oran, comme Tahtaha d'Oran et la partie basse de la ville l'antique quartier de Sidi El Houari et plusieurs autres cités et quartiers, villages. Ces rencontres m'ont renforcé dans mes convictions.

Quel a été le contenu de vos rencon-tres avec la population?

Dans ma campagne, j'insiste sur l'action de proximité et la volonté sincère de transmettre les préoccupations des citoyens et de les représenter au mieux dans la prochaine Assemblée populaire nationale en prenant en compte l'ensemble des doléances posées par les populations. D'ailleurs, j'ai abordé les grandes lignes de mon programme électoral basé essentiellement sur le recouvrement de la confiance du citoyen et la restauration de ses relations avec la classe politique, tout en opérant la rupture avec les anciennes pratiques qui se sont traduites par l'abstention de la majeure partie du peuple de tout ce qui a trait à l'édification des institutions de l'Etat à travers les urnes. Pour moi, ce rendez-vous démocratique est une étape importante pour regagner la confiance du citoyen. Il nous permet tous de contribuer activement à la construction de l'Algérie nouvelle. Cet objectif exige de nous toutes et tous une forte mobilisation. Il s'agit également d'élire des assemblées de confiance au sein desquelles siègeront des compétences devant opérer une rupture définitive avec les différents fléaux comme la corruption. C'est pour quoi j'appelle les citoyens à une forte participation aux rendez-vous du 12 juin prochain, le vote étant un acte démocratique et un droit constitutionnel permettant aux citoyens de choisir librement leurs représentants. J'ai également souligné la nécessité de choisir les représentants du peuple pour réussir l'édification de l'Algérie nouvelle. Je suis convaincue que la future Assemblée élue marque une nouvelle étape dans laquelle les droits de tous les Algériens et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger seront défendus.

Un mot pour conclure?

En tant que journaliste, j'ai toujours été au service de la population, je resterai toujours au service de mes concitoyens en tant que députée.