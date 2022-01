Le complexe sidérurgique algéro-turc, Tosyali, implanté dans la commune de Bethioua, est passé à l'extension de sa production en lançant la fabrication des carcasses et des pièces de rechange de véhicules, ainsi que des équipements électroniques domestiques. De prime abord, il vient de lancer les travaux de réalisation d'une usine spécialisée dans la production d'acier plat. C'est ce qu'a affirmé le membre du conseil d'administration du complexe, chargé des opérations en Algérie, Alp Tobcioglu.

Ce dernier a ajouté que «les travaux ont été entamés au début du mois en cours», soulignant que «cette manufacture produira annuellement une quantité de 2,5 millions de tonnes dudit acier». La même source a expliqué que «la même structure sidérurgique, s'étendant sur une superficie de 130 hectares, est mitoyenne du complexe». L'acier à produire sera, selon la même source, destiné à l'industrie de haute technologie. Il s'agit de l'acier à utiliser dans la fabrication des carcasses et des pièces de rechange de véhicules, en plus des équipements électroniques domestiques.

La production de cette usine permettra de répondre aux besoins des entreprises de sous-traitance, de petites entreprises, en plus de l'augmentation du taux d'intégration dans le domaine industriel; à cela s'ajoute la contribution à la baisse de la facture d'importation de ce produit. Le membre du conseil d'administration du complexe, chargé des opérations en Algérie, Alp Tobcioglu, a affirmé que «ce projet sera réalisé dans un délai ne dépassant pas 30 mois», ajoutant que «l'usine fournira, une fois entré en production, environ 2 000 postes d'emploi directs et 20.000 emplois indirects».

L'année dernière, l'usine Tosyali a atteint la production de 3 millions de tonnes de différents produits. Par ailleurs, l'on vise à doubler la production de 6 millions de tonnes d'acier à l'horizon 2025, autrement dit après l'achèvement des travaux de l'usine de production de l'acier plat. Le même responsable a affirmé que «en 2021, le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,650 milliard de dollars», notant que «durant la même période 775,3 millions de dollars de revenus ont été réalisés dans le cadre de l'activité d'exportation, soit une augmentation de 1 000% par rapport à l'année 2020 durant laquelle des revenus de 80 millions de dollars ont été réalisés».

Le même responsable a ajouté que la société Tosyali ambitionne d'«engranger 1 million de dollars de revenus d'exportations de ses produits, durant l'année en cours». Faisant le bilan de ses activités commerciales, la même source a indiqué que «le complexe a exporté, l'an dernier, près de 1,2 million de tonnes de produits à partir des ports d'Oran, Arzew et de Mostaganem, vers la Mauritanie, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada», ajoutant que «le complexe a exporté ses produits, en 2021 et pour la première fois, vers l'Asie, très précisément vers l'Indonésie et la Chine, une quantité égale à 60 000 tonnes de rond à béton et de granulés de fer».

Sur sa lancée, le même responsable a affirmé que «l'usine ambitionne d'exporter ses produits, durant l'année en cours, vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud», valorisant «l'importance des mesures prises par l'Etat pour encourager les exportations hors hydrocarbures».

Le même membre a conseil d'administration expliqué que «cette dynamique enregistrée par le complexe Tosyali est en adéquation avec les défis de l'Etat visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures, afin d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale et de garantir des rentrées en devises fortes, en plus de la création de postes d'emploi».