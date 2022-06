Le Trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’année 2021 a été remporté par la société Tosyali Algérie, spécialisée dans la fabrication de fer et d’acier. Ce trophée est décerné par le World Trade Center Algiers (Wtca) qui a organisé la cérémonie de remise des prix de cette 19e édition à Alger, dans la soirée de dimanche, en présence du conseiller du président de la République chargé des Affaires économiques, Younès Ould Moussa, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et de plusieurs chefs d’entreprise et responsables de différents organismes. Le directeur général de Tosyali Algérie, Ibrahim Elciboga, a indiqué à l’issue de la cérémonie, que la société qu’il dirige ambitionne d’atteindre un volume d’exportation de 1,4 million de tonnes en 2022, avec un chiffre d’affaires à l’export de 1,2 milliard de dollars, ajoutant que les mots d’ordre chez Tosyali Algérie sont : « globalisation, investissement et durabilité » dans le but d’augmenter les exportations et l’intégration. Ibrahim Elciboga a évoqué également le projet du complexe de production d’acier plat qui devrait « être opérationnel en mai 2024 pour une capacité de production de 2 millions de tonnes/an permettant de répondre à la demande des opérateurs locaux mais aussi d’exporter ».

En plus du Trophée export 2021, trois Prix d’encouragement ont été, en outre, décernés par le jury : le premier a été remporté par la SPA Cilas spécialisé dans la production de ciment, le deuxième Prix (d’encouragement) a été attribué à la Sarl Snax, spécialisée dans la production de « chips’ » sous la marque commerciale « Mahboul », alors que le troisième Prix a gratifié les efforts de la Sarl FLR qui active dans la robinetterie/plomberie.