Maria Benmadani est devenue la 53e victime de féminicide en Algérie. C’était une jeune fille de19 ans. Elle a été sauvagement tuée et brûlée à Oued Zenati, dans la wilaya de Guelma. Elle a subi des tortures et des violences extrêmes, avant d’être froidement brûlée par son assassin qui l’a aspergée d’essence avant de la brûler, rapporte le site la féminicide algérie. Originaire d’El Khroub, dans la wilaya de Constantine, Maria est orpheline de père. Sa mère demande actuellement que justice soit faite. Le tragique sort de la jeune fille ressemble incroyablement à celui de Chaïma, tuée le 1er octobre 2020. L’histoire se répète. Chaima qui était aussi âgée de 19 ans, a subi des violences physiques, a été violée et a également fini sous les flammes. Si l’assassin de Chaima avait eu ce qu’il méritait, celui de Maria aurait-il osé tuer encore une femme à la fleur de l’âge ?