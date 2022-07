Les exploits scolaires que réalisent les élèves de la wilaya de Tizi Ouzou ne sont plus une surprise. C'est devenu une tradition. Chaque année, la wilaya obtient des résultats extrêmement satisfaisants concernant les examens scolaires de fin d'année. C'est le cas, cette année, de l'examen du baccalauréat.

La wilaya de Tizi Ouzou vient de réaliser de très beaux résultat. Le taux de réussite est toujours élevé. C'est le cas aussi s'agissant du nombre d'élèves qui réussissent à arracher des moyennes très élevées. Pour le baccalauréat de cette année scolaire 2021-2022, la wilaya de Tizi Ouzou a obtenu un taux de réussite de l'ordre de 73, 61% (le taux national est de 58, 75%). Sur 17 858 élèves ayant passé l'examen du baccalauréat, dans la wilaya de Tizi Ouzou, 13 146 l'ont obtenu. Vingt-cinq candidats ont réussi à arracher une moyenne supérieure à 18/20.

Le nombre d'élèves ayant reçu une moyenne comprise entre 17 et 18 est de 193. En outre, 506 ont obtenu une moyenne comprise entre 16 et 17 alors que 1015 ont obtenu une moyenne allant de 15 à 16. C'est à l'élève Sara Baâziz, scolarisée au lycée «Abane Ramdane», communément appelé nouveau lycée du chef-lieu de wilaya, qu'a échu la première place avec la moyenne la plus élevée au baccalauréat 2022. Cette dernière a réussi à s'adjuger une moyenne de 18,83/ 20. Concernant le classement par établissements scolaires, 68 lycées sur les 83 établissements d'enseignement secondaire que compte la wilaya ont obtenu un taux de réussite au baccalauréat, supérieur à la moyenne nationale.

Le lycée ayant obtenu le taux de réussite le plus élevé dans la wilaya de Tizi Ouzou est celui d'Iflissen (92,24%) suivi de Tigzirt (91,30%) puis Timizart (91,25%).

En quatrième et cinquième osition, on retrouve respectivement le lycée de Aïn El-Hammam (88,19%) et le lycée de Tizi Rached (87,78%). En plus de Sara Oubaâziz qui est classée première, la bachelière Nawel Khaldi du lycée des Chahids «Saâdou Hocine et Mohamed» de Souk El Thenine a obtenu la deuxième place avec une moyenne de 18,73/20 suivie de Amel Feddag du lycée «Rabah Stambouli» (chef-lieu de wilaya) avec une moyenne de 18,71/20. Yasmine Kitouche du lycée «El Khansa», avec une moyenne de 18, 62 est classée quatrième tandis que Samy Ferhat du lycée de Ouaguenoun a eu la cinquième place avec 18, 57 de moyenne.

Enfin, Fadila Ouaked du lycée «Chahid Oudiai Mohamed» dans la commune d'Ath Aissa Mimoune a eu la 5ème place avec une moyenne de 18,51/20. Comme on peut le constater, les candidates-filles ont réussi à s'illustrer de fort belle manière en parvenant à conquérir les meilleures performances.