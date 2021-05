Enfin une bonne nouvelle pour les estivants qui auront choisi la ville de Tigzirt pour passer un agréable séjour! En tout cas, ce n'est pas le manque d'eau qui viendra gâcher les moments de quiétude payés rubis sur l'ongle.

Les autorités locales ont en effet annoncé hier que la station de dessalement des eaux de mer sera fonctionnelle durant cette saison estivale. L'annonce a été faite, hier mardi, lors de la visite sur les lieux du wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ qui a effectué une visite pour s'enquérir justement de l'avancement des préparatifs en vue de la saison estivale qui pointe à l'horizon.

En effet, les responsables de cette station restée durant longtemps inopérante, à cause de multiples pannes, comptent la remettre en marche dans les prochains jours. L'on annonce déjà un débit estimé à 1 500 m3 par jour.

Les quantités ne sont pas énormes, mais d'aucuns auront compris que c'est suffisant pour colmater le vide laissé par les réseaux AEP qui ont toujours été défectueux. C'est d'ailleurs toute la région du littoral qui en souffre, avec pour conséquence directe, le manque d'eau dans les stations balnéaires.

La station de dessalement d'eau de mer de Tigzirt est une longue histoire. Depuis son installation, celle-ci a posé d'énormes problèmes liés essentiellement à la difficulté de réparer ce matériel importé.

À l'arrêt depuis 2019 pour une panne, il aura fallu attendre le mois de mars dernier pour voir le matériel nécessaire dédouané.

Plusieurs initiatives venant de techniciens locaux ont été refusées, ce qui a d'ailleurs causé une grande frustration à ces derniers qui se sont sentis sous-estimés.

D'ailleurs, beaucoup de citoyens de Tigzirt s'interrogent, sérieusement, sur la nécessité de compter sur une station qu'on ne peut même pas réparer soi-même.

Toutefois, une autre partie de la population, les commerçants essentiellement, estiment de leur côté, que cette station est très bénéfique pour la ville de Tigzirt. Lorsqu'elle fonctionne à pleines capacités, la station couvre une grande partie des besoins de la ville et des infrastructures, comme l'hôpital et les administrations publiques. Ce qui libère les quantités d'eau obtenues via les réseaux d'AEP anciens. Et ce sont justement les difficultés de ce réseau à assurer l'eau à tous les foyers qui ont contraint les pouvoirs publics à acquérir une station de dessalement.

En effet, la région du littoral et Tigzirt particulièrement sont alimentées depuis l'ancien réseau MTI (Makouda-Tigzirt-Iflissen). La ville qui accueille des millions d'estivants a toujours connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable, surtout durant les saisons estivales.

Le manque de ce liquide vital rend en effet difficile la gestion de l'activité touristique très intense durant les trois mois de juin, juillet et août. Dès le début du mois de juin, la consommation moyenne journalière augmente jusqu'à quintupler, affirment les habitants de Tigzirt.