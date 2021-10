Un vibrant et émouvant hommage a été rendu, jeudi dernier, à trois journalistes, originaires de la wilaya de Tizi Ouzou, qui nous ont quittés récemment, emportés par la Covid-19. Cet hommage a été initié à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée chaque année le 22 octobre. Les journalistes auxquels il a été rendu hommage sont Mouloud Achour, Karim Boussalem et Kamel Bougdal. L'hommage s'est déroulé en présence de. Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, qui a pris part à toutes les activités ayant trait à la célébration de la Journée nationale de la presse, qui se sont déroulées durant la journée de jeudi dernier au chef-lieu de wilaya et à Draâ Ben Khedda. À la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, c'est en présence des membres des familles des trois journalistes décédés récemment, après avoir contracté le coronavirus, que la cérémonie a eu lieu.

Un climat de vive émotion a régné pendant ladite cérémonie ayant eu lieu, également, en présence des journalistes locaux, ceux de la presse écrite, de la radio locale et des chaînes de télévision publiques et privées. Parmi ces derniers, il y avait bien entendu ceux qui ont travaillé et côtoyé de très près les trois journalistes défunts. Ils ont apporté leurs témoignages sur les disparus en mettant en relief, entre

autres, la passion que les regrettés vouaient au métier de journaliste. Les qualités humaines des trois journalistes décédés ont été également mises en exergue par les différents intervenants ainsi que par les proches des regrettés. Pour sa part, Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, a rappelé que cette rencontre est une occasion pour s'incliner à la mémoire des martyrs de la révolution ainsi qu'à la mémoire des martyrs de la presse.

Le wali a indiqué, en outre, que la célébration de la Journée nationale de la presse est une occasion pour faire une halte sur les conditions de travail des journalistes de la wilaya de Tizi Ouzou. En outre, le wali et les deux délégations, celle de la wilaya et celle des journalistes, se sont rendues à la Maison de la presse Malek Aït Aoudia de Tizi Ouzou. Sur place, le premier responsable de la wilaya s'est enquis des conditions de travail des journalistes. Il a déploré le fait que sur 48 bureaux destinés à abriter les sièges des différents médias nationaux, seulement huit étaient occupés et fonctionnels. Le wali a aussi abordé la question de la gestion des espaces communs de la Maison de la presse et principalement la salle des conférences. Afin de parer aux difficultés qui empêchent d'avoir un bon fonctionnement de la Maison de la presse, le wali s'est engagé à financer cette dernière sur le budget de wilaya, ce qui permettra sans aucun doute d'insuffler un nouveau souffle à cette infrastructure.

Il faut préciser que lors de la même journée, un recueillement s'est déroulé au niveau de la stèle de la Liberté de la presse située au centre-ville de Tizi Ouzou et érigée à la mémoire des journalistes assassinés lors de la décennie noire. Enfin, la délégation, présidée par le wali, s'est rendue sur le site du projet des

100 Logements LPA destinés aux journalistes au niveau de la ville de Draâ Ben Khedda. Djilali Doumi a donné des instructions fermes pour que la cadence des travaux soit augmentée, afin que la distribution de ces logements se fasse le 19 mars prochain, à l'occasion de la célébration de la journée de la Victoire.