La wilaya de Tizi Ouzou vient d'arracher, pour la énième fois, la première place, au niveau national, concernant le taux de réussite à l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM). Elle a eu un taux de réussite de 87, 46% tandis que le taux national est pour rappel, de 64, 46%. S'agissant du taux d'admission en classe de première année secondaire, il s'élève, dans la même wilaya, à 89,21% (taux national: 72,86%). Avec de tels chiffres, Tizi Ouzou se distingue encore une fois par d'excellents résultats dans les quatre coins de la wilaya. Des résultats qui reflètent, si besoin est, le grand intérêt que portent toujours les parents d'élèves à l'enseignement de leurs enfants. Malgré l'omnipotence apparente des nouvelles technologies de la communication, il n'en demeure pas moins que l'école demeure le centre d'intérêt primordial, aussi bien des parents que des élèves, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Ce qui caractérise l'annonce des résultats de l'examen du BEM dans la wilaya de Tizi Ouzou, c'est l'émergence, de manière spectaculaire, de la gent féminine. En effet, les trois meilleures élèves de la wilaya de Tizi Ouzou sont des filles. L'élève qui a été couronnée par la meilleure moyenne à l'examen du BEM s'appelle Haddag Alicia. Elle habite au village Ait Bouadha, dans la commune d'Azazga et est scolarisée au CEM «Aiche Fatma» d'Azazga. Elle a obtenu, à l'examen du BEM, la moyenne de 19,22 /20. La deuxième meilleure moyenne au BEM, toujours dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été obtenue par la collégienne Djouber Dina qui a eu un 19,04/20. Cette dernière est scolarisée au collège «Base 6» de la cité «Bekkar» du centre-ville de Tizi Ouzou.

Tout comme la troisième place, également arrachée par une collégienne scolarisée dans le même CEM. Il s'agit de Douici Mélissa qui a obtenu une moyenne de 19, 02 /20. Il faut préciser, en outre, toujours dans le registre des exploits, que 178 collèges de la wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré un taux de réussite supérieur au taux national, qui est de 64, 46. En outre, six collèges ont eu un taux de réussite, au BEM, de 100%. Concernant le nombre de CEM ayant obtenu un taux de réussite supérieur à 81%, il est de 140 alors que le nombre d'élèves scolarisés dans la même wilaya, ayant eu une moyenne au BEM supérieure à 18 / 20, est de 129.

Ces chiffres ont fait le bonheur des élèves et de leurs parents, mais aussi du corps enseignant et des responsables du secteur. Ahmed Lalaoui, directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, n'a pas caché sa joie en annonçant les résultats du BEM, hier, sur les ondes de la radio locale. Il a affirmé et confirmé que ces résultats sont la résultante des efforts déployés par les élèves et leurs parents, mais aussi du corps enseignant et de tout le personnel du secteur de l'éducation, lesquels malgré les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles s'est déroulée l'année scolaire qui vient de s'achever, à cause de la pandémie de la Covid-19, ont réussi à hisser, encore une fois la wilaya sur le podium. Une explosion de joie a éclaté, dès l'annonce des résultats du BEM avant-hier, à 16 heures, dans toutes les villes de la wilaya de Tizi Ouzou. Les feux d'artifice et les fumigènes se mêlaient allègrement aux inévitables youyous stridents qui fusaient interminablement des fenêtres des balcons.