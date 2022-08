En préparation depuis quelques jours, la caravane de solidarité avec les familles touchées par les incendies dans les wilayas de l'Est du pays est partie, hier, à partir de la wilaya de Tizi Ouzou emportant des denrées alimentaires et des aides en vêtements et autres moyens de subsistance. Une grande caravane de plusieurs dizaines de camions apporte ainsi secours aux familles victimes du sinistre après une forte mobilisation citoyenne qui n'a pas lésiné sur les moyens. Au départ, hier, les autorités étaient présentes afin de s'assurer des très bonnes conditions du voyage. À leur tête le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, les pouvoirs publics ont veillé au bon déroulement des opérations de récolte des aides durant toute la période de collecte.

En fait, l'opération est partie de deux points, l'une a été initiée par les citoyens du village Cheurfa N Bahloul alors que l'autre a été l'initiative des citoyens de la région d'Ath Yenni. L'association humanitaire Relais et Solidaire a été derrière ce travail de fourmi qui a duré plusieurs jours. Selon les concernés, les citoyens n'ont pas lésiné sur les moyens. Des grandes quantités de vivres et de moyens de subsistance ont été collectées par les jeunes volontaires qui ont travaillé de jour comme de nui pour assurer aide et assistance à leurs concitoyens touchés par des incendies similaires à ceux qui avaientt touché leur région l'année dernière. À Azazga, la mobilisation n'a pas été des moindres. De ce côté de la wilaya, les citoyens n'ont pas hésité à venir en aide en vivres et vêtements et d'autres moyens à leurs concitoyens en difficulté. Initiée par les citoyens du village Cheurfa N Bahloul mitoyen de la ville du chef-lieu, l'action a permis à des gens de toutes les communes limitrophes de participer à la collecte des aides. De grandes quantités de produits ont été réunies nécessitant la mobilisation d'un grand nombre de moyens de transport. Depuis quelques jours, en effet, la mobilisation ne s'estompait pas de jour comme de nuit. Alors que les jeunes sillonnaient tous les recoins de la daïra, auprès des citoyens et des commerçants, d'autres venaient sur place en véhicule rempli d'aide.

À rappeler que les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont vécu la même situation l'année derniére avec des incendies qui ont duré près de tout le mois de juillet et ensuite le mois d'août. Plusieurs communes ont été ravagées par des feux de forêts qui ont tout dévasté sur leur chemin. Des pertes énormes en vies humaines ont été causées endeuillant ainsi des dizaines de familles. Sur le plan économique, les incendies ont été un grand désastre. En plus du couvert végétal, c'est l'activité agricole de montagne qui a été complètement anéantie. Les agriculteurs ont vu leurs biens partir en fumée, notamment l'arboriculture, l'élevage et l'artisanat. Durant cette période calamiteuse, la solidarité des concitoyens de toutes les régions d'Algérie n'a pas manqué au rendez-vous.