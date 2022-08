Une année après les incendies dramatiques de l'été 2021, les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, et plus particulièrement ceux des régions les plus affectés, ont rendu de vibrants hommages aux victimes décédées tout en faisant le serment de tirer toutes les leçons nécessaires de cet épisode tragique dont les séquelles sont indélébiles et ce, afin qu'un tel cauchemar ne se reproduise plus. Une année après, les citoyens de la région ont honoré la mémoire des victimes se recueillant sur les tombes des dizaines de femmes et d'hommes décédées après cette dure épreuve. Que ce soit au village Ikhlidjen (Larbaâ Nath Irathen) qui a connu le plus grand nombre de victimes, qu'à Ouacif Ath Yenni, Ath Douala, Ouadhias, Illoula Oumalou ou ailleurs, les victimes ont eu droit à une commémoration digne de statut de martyrs. Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, accompagné d'une forte délégation de la wilaya a effectué une visite à Ikhlidjen où le déluge de feu avait fait pas moins de 22 morts dans ce seul village. Le wali s'est recueilli sur les tombes des citoyennes et citoyens décédés et a également rendu visite aux personnes ayant été gravement brûlées dont certaines étaient en soins en Turquie avec une prise en charge de l'État. Une occasion pour rappeler que l'État a déployé tous les moyens nécessaires afin d'être aux côtés des victimes mais aussi afin d'indemniser toutes les personnes ayant eu à subir des pertes matérielles de quelque nature que ce soit. Ainsi, à Tizi Ouzou, 14 096 agriculteurs, sinistrés des incendies d'août 2021, ont bénéficié de l'indemnisation de l'État, afin d'être en mesure de renouer avec leurs activités professionnelles et se remettre sur pied. Sur ce chiffre global, 8 618 ont eu droit à des plants d'oliviers, d'après le bilan rendu public par la direction des Services agricoles. Il y a lieu de rappeler, dans ce sillage, que le nombre d'oliviers pulvérisés par les feux de l'été 2021 a été de 583 197. L'opération de plantation a été confiée à l'Entreprise régionale de génie rural (Ergr) Djurdjura. Suspendue en mai 2022 à cause de l'arrivée de la chaleur, ladite opération sera relancée en octobre dès l'arrivée des premières pluies. Tandis que 253 éleveurs de bovins ont bénéficié de 682 têtes, alors que 3150 têtes d'ovins ont été réparties sur 306 éleveurs alors que 352 caprins ont été distribués à 306 autres éleveurs. Par ailleurs, 290 aviculteurs ont bénéficié de 15 746 poules pondeuses, 101 autres ont eu droit à des serres avicoles avec un quota de 117 unités. En outre, il a été procédé à la distribution de 127 898 poussins pour la production de poulets de chair au profit de 92 éleveurs. Dans le même sillage, 3003 apiculteurs ont bénéficié de ruches pleines, un quota de 26 756 unités leur a été attribué alors que 920 autres apiculteurs se sont vus répartir 11 751 ruches. Le montant de la compensation des dégâts occasionnés au seul secteur de l'agriculture a été estimé à près de 2,6 milliards de DA. La majorité écrasante des agriculteurs et des éleveurs ont réussi à relancer leurs activités grâce aux indemnisations dont ils ont bénéficié de la part de l'État. Lors de ces incendies, on a déploré 69 personnes décédées dont des femmes et des enfants ainsi que 20 soldats de l'ANP qui sont intervenus pour éteindre les incendies en question.