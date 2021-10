Comme chaque année, la wilaya de Tizi Ouzou sera au rendez-vous de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération nationale, du 1er Novembre 1954. Aussi bien au chef-lieu de la wilaya que dans les autres localités, des associations et le secteur de la culture ont concocté des dizaines d'activités ayant trait à la guerre d'indépendance et ce, pour revisiter la glorieuse épopée de l'ALN et aussi, pour rendre hommage aux martyrs et aux anciens maquisards qui se sont battus pour rendre au peuple algérien sa liberté et sa dignité.

Dans un communiqué rendu public, hier, par la direction de la culture de Tizi Ouzou, cette dernière a précisé que dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale du 1er Novembre 1954, un programme riche et varié a été élaboré pour cette occasion, au niveau des établissements culturels sous tutelle, du 30 octobre au 2 novembre 2021.

Ainsi, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri a préparé un riche programme commémoratif du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution de Novembre. Ledit programme prendra effet à partir du 30 octobre et s'étalera jusqu'au 2 novembre.

Les différents halls de la Maison de la culture de Tizi Ouzou abriteront une exposition ayant trait à l'histoire et à la mémoire collective ainsi qu'une exposition du fonds documentaire de la bibliothèque de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le programme prévoit, en outre, des ateliers pédagogiques: atelier peinture, atelier modelage, des chants révolutionnaires, la projection d'un film documentaire historique.

De son côté, le Théâtre régional Kateb-Yacine abritera une exposition ayant trait à l'histoire et à la mémoire collective ainsi qu'un gala artistique. Le centre culturel d'Azazga sera le théâtre de plusieurs activités, dont des expositions, des chants patriotiques, du dessin...

La bibliothèque principale de lecture publique abritera des expositions de travaux d'enfants de l'atelier pédagogique de la bibliothèque. Dans le même sillage, le musée régional du Moudjahid de Tizi Ouzou a prévu de célébrer la même date historique. Parmi les activités annoncées, il y a une conférence qu'animera le psychanalyste et écrivain Abderrahmane Si Moussi.

Celui-ci donnera une communication ayant pour thème les effets traumatiques à long terme de la guerre coloniale. La conférence sera animée demain à 13 h30, au musée du Moudjahid, au quartier Mdouha, dans la ville de Tizi Ouzou. Abderrahmane Si Moussi est professeur de psychologie et psychanalyste, membre adhérent de la Société psychanalytique de Paris. Il est essayiste et romancier.

Auteur d'une thèse de doctorat en psychologie, soutenue en 1987, à l'université de Paris V sur le Destin des orphelins de guerre algériens». Il est aussi auteur d'un roman sur la guerre coloniale intitulé: Le royaume de Toumkel paru à compte d'auteur,

fin 2020.