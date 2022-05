La wilaya de Tizi-Ouzou a célébré, hier, le 77ème anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 perpétrés par la France coloniale à Sétif, Guelma et Kherrata. À l'instar du mouvement associatif et les organisations de la famille révolutionnaire, le Musée du moudjahid de la ville de Tizi-Ouzou et la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la même ville ont mis au point un riche programme pour célébrer cette date phare de l'histoire de l'Algérie contemporaine.

Des conférences, des témoignages de moudjahidine et des expositions ont été organisés dans ces établissements durant la journée d'hier. Au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, les expositions organisées dans le hall de la grande salle ont drainé un nombreux public. Composé de jeunes écoliers, le public a été impressionné en découvrant les détails sur les massacres. Des livres d'historiens ayant travaillé sur le sujet ont été également parmi les expositions. Des conférences ont également été au menu pour évoquer cet évènement qui représente, selon les présents le tournant décisif ayant convaincu le peuple algérien de la nécessité de l'action armée, afin d'arracher son indépendance.

La veille, plusieurs activités ont été prévues par les organisations de la société civile qui ont mis l'accent sur la nécessité d'adhérer massivement à la démarche de rassemblement prônée par le président de la République depuis son élection.

Au niveau du musée, des conférences ont été animées par des historiens. Ces communications ont évoqué ces évènements dramatiques vécus par le peuple algérien dont l'unique «crime» commis était de sortir dans la rue pour exprimer sa joie de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et surtout rappeler à la France ses promesses. Le crime qui sera perpétré sera, ainsi, abominable mais convaincra les Algériens que l'action armée est l'unique voie vers l'indépendance, qu'il fallait arracher au prix d'un million et demi de martyrs. Les conférenciers s'accordaient à dire que ces massacres étaient le tournant décisif dans le cheminement du Mouvement national algérien.