Les villages de Kabylie sont en fête. L'arrivée du printemps est célébrée un peu partout. Une tradition ancestrale perpétuée. Chaque village y va de sa manière. Aussi loin que l'on peut remonter dans le temps, l'accueil du printemps est un rite incontournable pour tous les Kabyles. Et ça se fête et de quelle manière! Collectivement. Tout le monde se met de la partie. Ainsi, dans le souci de ne pas rompre avec les traditions, l'association culturelle Tagmats du village Tizi Ndjebar s'est attelée à perpétuer ce rite ancestral en célébrant, samedi dernier, l'avènement du printemps, correspondant au calendrier agraire berbère.

Cette année encore, les membres de ladite association n'ont pas lésiné sur les efforts en mettant au point un programme aussi riche que varié. Ainsi, après l'ouverture d'une exposition relative à l'événement, un semi-marathon a été organisé suivi d'une conférence au village

Ce marathon ayant réuni des jeunes et moins jeunes, a été suivi d'un déjeuner au couscous avec une adhésion massive des villageois ayant mis la main à la pâte pour que l'événement soit une totale réussite. Et pour clôturer la matinée, les villageois ont eu droit à une présentation du couscous Oudaryiss avec des explications aussi bien sur le rituel lui-même que les bienfaits de ce repas sur la santé de l'individu avec ce qu'il colporte comme spiritualité. Un traditionnel plat de couscous à base de la plante communément appelée «Aderyis» (thapsia garganica). Dans la foulée, des jeunes petites filles, joliment vêtues de tenues traditionnelles, jouaient dans les ruelles du village.

Dans l'après-midi de la journée, un hommage a été rendu au martyr Agag Mohand Arezki et au moudjahid Amnouche Saïd par les organisateurs. Une manière de marquer la reconnaissance du village à leurs sacrifices durant la Guerre de Libération nationale.

Cette manifestation, tant appréciée et hautement symbolique, n'a pas manqué de redonner le sourire aux femmes et aux hommes venus assister aux festivités.

«Nous sommes plus que satisfaits de ces festivités ayant permis à nos habitants de se réunir et de fêter dans une joie bon enfant Aderyiss», nous dit Tiem Abdelfettah, un des membres organisateurs. Pour rappel, la fête du retour du printemps se déroule sur près de trois semaines au cours desquelles sont mis en relief deux moments majeurs: l'un à la fin du mois de février avec «Amenzu n tefsut» et l'autre le 21 mars (grégorien) avec «Tirirituzal». Bien que l'arrivée du printemps soit partout ritualisée, en Kabylie on y tient mordicus à perpétuer cette vieille tradition. Et c'est partout le cas depuis ce début du mois de mars.