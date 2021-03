Le gouvernement Djerad est, depuis quelques semaines déjà, la cible d'attaques frontales systématiques et méthodologiques, de la part de certains partis politiques et personnalités nationales. Au sein des réseaux sociaux aussi, une campagne de critiques acerbes s'est également esquissée, graduellement au sein de différentes communautés d'internautes. Pourtant, loin d'être la meilleure équipe gouvernementale dans les annales du pays, le gouvernement Djerad a eu, au moins, le mérite de réussir, de manière exemplaire, certains dossiers jugés chauds et sensibles. Il en est ainsi de la gestion de la crise de la Covid-19, dont la stratégie arrêtée par le gouvernement, à travers la collégialité et le professionnalisme d'une équipe pluridisciplinaire, a fini par payer. Le président Tebboune l'a martelé, à plusieurs occasions, jusqu'à opérer des changements partiels au niveau de ce gouvernement. La gestion des zones d'ombre a également connu une avancée notable, à travers les cycles marathoniens engagés, en vue de relancer le développement dans ces régions.

Il y a également d'autres ministres qui ont assuré une gestion acceptable de leurs secteurs respectifs. Bien que partiellement, ils ont réussi à amorcer des dynamiques réelles, à travers leurs actions respectives. Tels les cas du ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, des ministères de la Culture, la Solidarité nationale, la Communication, la Défense nationale, etc... pour ne citer que ceux-là. Des efforts ont été consentis par cette équipe gouvernementale, qui a connu certaines failles également dans la gestion de quelques dossiers importants, comme le Commerce, par exemple. Mais est-ce une raison d'en faire un fonds de commerce pour faire avancer ses sales besognes?

Cette démarche participe-t-elle d'une hypocrisie politique électoraliste, ou d'une stratégie purement réfléchie, dont les visées malsaines peinent à être voilées? Qu'est-ce qui peut motiver alors cette levée de boucliers anti-gouvernement Djerad à deux mois de l'expiration de son mandat? Certaines personnalités en quête de virginité politique, d'autres recherchant à redorer le blason de leurs formations politiques, entaché par des scandales à sensations, tentent de faire feu de tout bois. Retrouvant de la voix après une période de somnolence imposée par des faits contraires à la morale politique, des leaders politiques tentent de surfer sur la vague des législatives pour récolter certains dividendes, en vue de reconstruire l'audimat perdu. Cela, dans le but d'influer négativement sur l'ambiance générale, en vue d'infléchir la tendance actuelle, mais, c'est peine perdue. Les législatives qui semblent connaître un réel engouement citoyen, finiront par redessiner le paysage politique algérien, au grand dam de ces marchands du désespoir.

En effet, s'il est vrai que l'équipe gouvernementale actuelle n'est pas la meilleure, dans l'histoire des gouvernements successifs de l'Algérie moderne, elle n'est pas non plus la plus mauvaise. Au fur et à mesure que la date fatidique des élections se rapproche inexorablement, de plus en plus de voix s'élèvent pour descendre en flammes, un à un, les ministres en exercice. Des critiques, qui ne visent pas en fait le gouvernement, mais plutôt un Etat dont la tâche n'a pas été aisée, du fait de certaines complications conjoncturelles. Bien que certaines critiques cadrent avec les manquements et les failles enregistrées dans certains secteurs névralgiques, il n'en demeure pas moins que la plupart d'entre elles ne reposent sur aucun fondement réel. Autrement, dit critiquer sans proposer des alternatives réelles et palpables ne peut, en aucun cas, contribuer à faire avancer les choses. Le pays est en phase de connaître des changements importants à travers des élections législatives qui s'annoncent cruciales pour la suite des événements.