Grandiose, serait le terme le plus approprié pour la soirée organisée par les autorités de la wilaya de Tipaza, la veille du 5 Juillet pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Ils sont venus de tous les recoins de la wilaya. Plus de 20 000 personnes ont pris part à cette fête inédite. Aux environs de 20 heures, la grande avenue du chef-lieu, et toute la partie menant au port se sont transformées en sanctuaire de parade. Le défilé composé essentiellement de jeunes scouts, des sections sportives, les représentants de la Protection civile, de la police et du corps de la santé, a subjugué les présents, tant par l'organisation sans failles que par la richesse du programme présenté. De l'exhibition d'anciens modèles de voitures, notamment celles qui étaient en circulation à l‘indépendance aux prestations des groupes de musique, en passant par la présentation des symboles de la révolution. D'aucuns ne s'attendaient à une manifestation aussi prestigieuse, «c'est la première fois que la wilaya de Tipaza organise une fête aussi grandiose. Nous avons eu la grande joie de faire partie du défilé avec les athlètes de ligue de Tennis de Tipaza, et cela a été une première pour les enfants, qui désormais inscriront la célébration du 5 Juillet dans leurs esprits, comme un rendez-vous important», nous confie Farid, père de famille, et président de la ligue de Tennis de Tipaza. Il faut dire que depuis des années, cette célébration se résumait au seul rassemblement des anciens combattants et aux protocoles d'usages sans trop de bruit. La différence pour cette année a été sans conteste, la préparation et l'intérêt majeur, qu'a accordé le wali à cet événement. Il y a lieu de reconnaître que la ville de Tipaza a brillé de mille feux cette soirée du lundi, «c'est une excellente célébration. Les autorités ont mis le paquet et c'est très important pour les générations de jeunes qui n'ont pas connu cette Algérie. Désormais, aujourd'hui, nos enfants ont eu un aperçu sur ce que nous avions nous- mêmes vécu le jour de l'Indépendance. La transmission de la valeur de cet accomplissement et cette victoire aux jeunes, est le ciment qui servira à bâtir l'Algérie de demain», nous livre cette grand-mère, venue en compagnie de ses petits-enfants assister à la fête.