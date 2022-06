Sur un rythme soutenu, les préparatifs pour assurer les conditions optimales pour la saison estivale dans la wilaya de Tipasa, ont débuté dès la fin du mois de Ramadhan. Sur l'impératif d'établir un état des lieux, le wali de Tipasa, Abou Bakr Essedik Boucetta, a effectué une série de visites sur les sites de baignade au nombre de 58 pour en autoriser 49 plages à la baignade.

Destination de prédilection pour les estivants, les autorités ont mis un point d'honneur à fournir aux estivants la sécurité et l'assurance des prestations de services de qualité pour éviter les désagréments et les problèmes inhérents à l'accès aux plages, la gratuité des parkings, et surtout assurer des structures de sécurité et clôturer l'attribution des concessions avant le début de la saison estivale, soit le 1er juin. Aussi, les «responsables de concessions doivent respecter les cahiers des charges à la lettre, pour procurer aux estivants le confort et la liberté de s'installer sur les plages en toute sécurité, sans avoir à se ruiner», précise un responsable de la wilaya . À cela s'ajoute, une campagne de nettoyage menée conjointement par les autorités locales et le mouvement associatif, impliquant plus de 1000 volontaires. Sur le plan sécuritaire, la direction de la Protection civile semble avoir pris les devants avec la mobilisation de plus de 1 042 agents permanents et saisonniers.

«Le dispositif compte deux inspecteurs de plage, 14 contrôleurs répartis par zone côtière, afin d'assurer la bonne marche de notre mission, 80 surveillants de plage, sélectionnés parmi notre effectif, quatre médecins et 35 plongeurs professionnels», explique le lieutenant Mohamed Mechalikh, responsable de la communication auprès de la direction, assurant que pour cet été neuf nouveaux postes de surveillance ont été construits sur les nouveaux sites autorisés, pour prévenir et assurer une couverture sécuritaire efficace aux estivants. Il faut dire que contrairement aux années précédentes, et sans les effets de la pandémie de la Covid-19, les autorités locales se préparent à gérer un grand afflux d'estivants sur la wilaya, c'est dans cette optique que les préparatifs s'articulent essentiellement sur l'impératif de maintenir la réputation de cette côte, en mettant en place les conditions optimales pour assurer aux visiteurs, sécurité et confort.

Dans ce sillage, les autorités locales se sont concentrées également sur la gestion de l'un des problèmes épineux de la wilaya, en l'occurrence la disponibilité de l'eau potable, qui a marqué les habitants et les estivants les dernières années, résultats de la situation de stress hydrique.

Pour cette année, la wilaya de Tipasa disposera de 240.000 m3/j, suite aux différentes actions d'urgence qui ont permis de rehausser et améliorer les rendements des principales stations de dessalement d'eau, à savoir celle de Fouka, de Bou Ismaïl, et de Tipasa. En somme, la wilaya de Tipasa est fin prête pour accueillir une saison estivale des plus prometteuses après plus de deux années de perturbations. Et cela se ressent à travers le plan d'embellissement qui a transformé ces communes côtières en petits havres de paix, où l'on ressent fortement l'aura de l'été.

Les commerces et les activités ont revêtu un nouvel habit, et se préparent à recevoir les estivants avec enthousiasme «nous avons mis tous les moyens pour embellir notre terrasse, nous avons fait le plein d'approvisionnement, car nous savons que cette été sera des plus animées», nous livre ce responsable d'un salon de glace au chef-lieu.

Une prédisposition qu'on retrouve le long de la côte qui, désormais, brille de mille feux, et n'attend que de voir arriver les premiers estivants.