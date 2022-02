Par Idir CHACHOUA

La wilaya de Bouira est classée essentiellement comme ayant une forte vocation agricole. Toutefois, le potentiel touristique dont elle dispose ferait d'elle une destination touristique

d' excellence. En effet, la nature a bien gâté cette wilaya avec de belles montagnes, à savoir le Djurdjura, Dirah et Guerouma, ainsi que de sublimes forets, telles celles de Bordj Khris, de Frakssa où l'on trouve, d'ailleurs, la station thermale Ksana.

Il y a aussi la possibilité d'investir dans la création de lieux de plaisance, tout au long des trois barrages de cette wilaya (le barrage Tilezdit, le barrage Kudiet Asserdun et le barrage Lekhel). Parmi ces sites paradisiaques, le plus connu est évidemment la station climatique de Tikjda qui culmine à plus de 1400 mètres d'altitude. Dépendant administrativement de la commune d' El Asnam, à environ une trentaine de km est de la ville de Bouira, Tikjda se présente comme un massif éparse, mais couvert d'une nature sublime. La faune et la flore font d'elle une réserve de biosphère et patrimoine naturel de l'humanité, classée par l'Unesco. En hiver comme en été, Tikjda est la destination favorite de milliers de visiteurs. Si la poudreuse attire les amoureux du ski et autre jeux sur neige durant l hiver, la saison estivale est plutôt prisée à Tikjda pour l'air pur, la fraicheur, la verdure, mais surtout le calme et l'absence presque totale de la pollution. Elle est recommandée par les médecins comme visite curative aux asthmatiques. Cette «carte postale» est un argument de taille en faveur d'un essor touristique de Tikjda. Plus ou moins développée, il y a des années, le tourisme semble perdre du terrain. La décennie noire aura provoqué un arrêt quasi total de tout investissement touristique. Pis, Tikjda a connu une nette dégradation en matière de commodités à offrir aux visiteurs. Les télésièges, qui permettaient aux skieurs de remonter en haut des monts, n'existent plus, la faune et la flore sérieusement impactées par les incendies et l'accès à cette station, notamment durant les week-ends enneigés, relève du parcours du combattant, à cause de l'embouteillage énorme créé par les flux importants de visiteurs. C'est pour cela que les Bouiris appellent sans cesse les autorités à réaliser une ligne de téléphérique qui relierait la station au bas de la montagne. C'est- à -dire Haïzer ou El Asnam. Quoique certains protecteurs de la nature ne voient pas cela d'un bon oeil, en raison du risque que ferait porter une grande affluence à la biosphère, ce genre d'investissement demeure nécessaire. Questionné à ce sujet, le wali de Bouira a affirmé que la station de Tikjda nécessite, effectivement, une meilleure prise en charge en matière d'investissement et de réhabilitation et que cela nécessiterait une enveloppe conséquente. Il a affiché, par ailleurs, sa volonté à accompagner «les vrais investisseurs», disait-il, et à leur réserver toutes les facilitations en vue de faire de Tikjda le joyau touristique à l'image de sa beauté et son importance. Pour le moment, vivement les randonneurs, qui, par leur amour de la montagne, ont contribué d'une manière extraordinaire à sortir Tikjda de l'anonymat. Ce sont des groupes de jeunes en associations, mais parfois non structurés qui organisent des bivouacs en plein massif. Il faut rappeler que ces mêmes randonneurs n'ont pas seulement comme mission le tourisme. Ils assument pleinement d'autres actions plus que nécessaires pour Tikjda, à savoir le reboisement en collaboration avec les responsables du parc et le nettoyages. Ils sont également guides de montagne pour les familles qui viennent de loin. Enfin, comme unique structure touristique actuellement en activité à Tikjda, il n'y a que le Cnlst (Centre national des sports et loisirs). C'est un établissement qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports? qui héberge les clubs sportifs, toutes catégories et disciplinées sportives confondues, soit pour des stages ou de la récupération.

Le Cnlst, reçoit également toutes autres catégories de touristes, familles, groupes, organisations professionnelles et autres, que ce soit pour j des week-ends ou vacances ou alors pour des séminaires, stages ou autres activités professionnelles. Il assure à cet effet, l'hébergement, la restauration, les salles de réunion, la piscine... et bien d'autres commodités utiles!