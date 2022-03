Un rêve tant attendu, pourrait devenir réalité. En effet, les remontées mécaniques de la station climatique de Tikjda reprendraient dans un proche avenir leurs prestations de locomotion au profit des visiteurs de cette région, notamment les sportifs et skieurs en vue d'atteindre les pistes de ski au sommet de la montagne. C'est ce qu'a fait savoir le wali de Bouira lors d'une rencontre avec le P-DG de l'entreprise Métro d'Alger, en présence des responsables des secteurs en rapport avec cette localité, à savoir, le parc national du Djurdjura, le Centre national des sports et loisirs de Tikjda, la direction de l'environnement, l'APC d'El Asnam et bien d'autres acteurs en relation. S'agissant du financement dudit projet, le chef de l'exécutif prévoit deux possibilités. Il cite ainsi la procédure classique du financement de l'État «le projet étant de grande utilité publique et rentable à l'avenir», argumente-t-il.

Toutefois, la proposition du partenariat serait meilleure, conclut le wali. C'est pourquoi l'entreprise Métro d'Alger est conviée à présenter cette esquisse, a-t-il laissé entendre. Ce serait en tout cas du gagnant-gagnant. Le premier chef de l'exécutif soulignera, par ailleurs, que des contacts préliminaires ont déjà eu lieu et ils auront sûrement abouti, affirme-t-il, et d'ajouter «la volonté de l'État et l'engagement de tous les partenaires concernés par ce projet sont réunis ». Pour sa part, le P-DG de l'entreprise Métro d'Alger, Arezki Ali, souligne que sa présence à cette rencontre fait suite au plan de développement local que prévoit le wali de Bouira «pour cette station climatique touristique par excellence» tient-il à préciser. Arezki Ali, après une projection vidéo d'une première esquisse suivie attentivement par l'ensemble des présents, confirmera sa volonté à accompagner ce projet important à plus d'un titre «rentable économiquement, attractif pour le tourisme et contribuant à la protection de l'environnement». Le P-DG a, par ailleurs, détaillé la proposition faite par son entreprise. Il s'agit des moyens de transport par câble adaptés au terrain de cette station climatique « un transport qui rendrait les déplacements plus pratiques et qui conforterait l'attractivité de Tikjda». C'est en effet la réalisation de télésièges, télécabines et téléskis qui est proposée. Les trois moyens différents seront conçus, selon la nature du besoin du transport. Pour rappel, le projet tracé par la wilaya de Bouira pour cette station climatique ne se limite pas à la réhabilitation des téléskis reliant le Cnlst au chalet du Kef, via les pistes de ski au sommet de la montagne, un trajet d'environ 7km, mais d'autres trajectoires sont également prévus. Il est envisagé de réaliser une autre ligne spécialement pour l'attraction et la découverte aérienne de cette forêt sublime. Le transport par câble atteindra le bas de cette montagne de Tikjda pour assurer le transport aux visiteurs et éviter ainsi la montée des véhicules au haut de la station. Dans ce sillage, le wali de Bouira a cité d'autres projets en cours de réalisation ou qui le seront dans les meilleurs délais. Il a rappelé la réhabilitation de la route de Hizer vers Tikjdja, tout en annonçant l'entame de la réalisation de l'éclairage public avec de l'énergie solaire depuis l'entrée de Tikjda jusqu'à sa sortie (la boucle pour ceux qui connaissent l'endroit). Le projet est cédé pour une enveloppe de 11 millions de dinars sur le budget de wilaya au profit de l'APC d'El Asnam à qui a déjà attribué le marché et les travaux débuteront dans une semaine, a assuré le P/APC de cette commune. Le wali de Bouira a annoncé également l'accord obtenu par la wilaya, pour la réalisation de l'éclairage public, toujours avec de l'énergie solaire depuis le centre de Tikjda jusqu'à Tighzert, à environ 7 km à l'est du Cnlst. Ce projet sera financé à hauteur de 50% par le ministère de la Transition énergétique, a fait savoir le même responsable. Rappelons que ledit ministère se charge éventuellement du financement des opérations pilotes sur tout le territoire national.

Enfin, Abdeslam Lakhal Ayat, wali de Bouira assure qu'il envisage de faire de la station climatique de Tikjda « une destination touristique par excellence, pas seulement algérienne mais africaine, et pourquoi pas internationale». Les Algériens, et en particulier, les Bouiris attendent que cela soit concrétisé réellement.