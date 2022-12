La saison hivernale 2022 a été officiellement lancée ce week-end, bien entendu c'était à partir du Cnlst, le Centre national des sports et loisirs de Tikjda. Le Cnlst est tout simplement synonyme de la détente, étant situé dans la station climatique de Tikjda, à plus de 1400 m d'altitude, au coeur d'une forêt splendide et jouissant d'un agréable microclimat durant toutes les saisons de l'année, notamment en hiver, la neige habille tout de blanc ses montagnes, confrontées à la verdure des bois, ce qui donne au plus grand bonheur des populations, des vues panoramiques les plus merveilleuses. Ce week-end Abdelkrim Lamouri, le wali de Bouira, accompagné du président de l'APW Kamel Bousta et d'une importante délégation composée d'autorités civiles et militaires, ont tous été reçus au niveau du Cnlst par son directeur général Smail Meziani et des cadres de son établissement. Cela a donné une dimension particulière au lancement de la 16e édition de la saison hivernale par le chef de l'exécutif de la wilaya. Ainsi, la délégation a participé à une action de boisement d'arbustes, visité une exposition d'artisanat comprenant, notamment des produits du terroir,authentiques du Djurdjura (figues, olives, robes, bijoux etc.).Les artisans étaient venus de la wilaya de Tizi Ouzou et de Bouira. Ensuite, le wali comme à l'accoutumée, a allumé le feu de cheminée de l'établissement «ça fait partie des rituels de l'établissement» laisse entendre un employé du centre. Avant de repartir, Abdelkrim Lamouri est revenu longuement sur l'importance de développer le tourisme dans la wilaya de Bouira, notamment le tourisme de montagne. Il rappelle que cette wilaya dispose d'un énorme potentiel touristique vierge, donc très rentable «en parallèle avec le secteur agricole, le tourisme de montagne est aussi à promouvoir, nous avons des sites paradisiaque et touristiques par excellence» affirme-t-il, tout en assurant le soutien des services publics pour que cette saison se déroule dans de bonnes conditions.Le wali soulignera le fait qu' « à titre préventif, et afin d'éviter les désagréments liés, notamment à la circulation et l'embouteillage, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires et préventives nécessaires» rassure-t-il.. Par ailleurs, du point de vue capacité d'accueil, Khaled Djllal, le directeur de la communication du Cnlst a fait état de pas moins de 600 lits disponibles, repartis par les différentes unités de l'établissement, à savoir le chalet du Kef, le Djurdjura, l'auberge, et l'unité Tikjda. Le même responsable a précisé que pour une meilleure prise en charge des touristes, l'établissement effectue périodiquement ou à chaque fois que c'est nécessaire des opérations de réhabilitation des locaux. « D'ailleurs, le bloc F est actuellement en réhabilitation» dira-t-il. En perspective et dans un avenir très proche, Khaled Djellal a évoqué la réception de deux nouveaux hôtels actuellement en phase d'équipement précise-t-il, la capacité d'accueil attendue sera de plus de 172 lits. Quant au volet animation, l'on apprend qu'un service d'animation est mis en place et se charge spécialement de la détente des clients. Notre interlocuteur, en vue d'enrichir le séjour des clients,a indiqué, qu' un programme riche et varié leur est quotidiennement proposé. Il cite entre autres, les activités de ski, l'escalade, le tir à l'arc,les randonnées sur neige avec des raquettes etc. toutes ces activités sont encadrées par des coachs spécialisés, nous apprend-t-il, en rappelant que des soirées artistiques sont souvent organisées, dédiées parfois aux adultes et parfois aux enfants. Le Centre national des sports et loisirs de Tikjda n'est autre qu'un joyau à protéger et à promouvoir, c'est un site naturel dont la flore est constituée d'arbres millénaires et la faune composée d'une grande variété d'espèces rares. Tikjda est certes, très sollicitée par des visiteurs locaux, mais également plusieurs centaines de touristes étrangers s'y rendent chaque année.Aussi, il appartient aux encadreurs de cet établissement et à tous les personnels confondus de non seulement préserver la convivialité et la crédibilité de ce site, mais d'aller de l'avant, en offrant des prestations à la hauteur des attentes des visiteurs. Enfin, le Centre national des sports et loisirs de Tikjda est surtout réputé par sa double vocation, sportive et touristique, il est en effet l'endroit idéal pour l'entraînement des clubs nationaux.D'ailleurs il est doté d'un centre sportif d'excellence, contenant des équipements de pointe ultramodernes, dédiés aux soins et à la récupération des athlètes. Nous reviendrons sur le volet sportif au Cnslt au prochain reportage.