Quelques semaines seulement après la clôture de la saison estivale, la ville de Tigzirt retrouve sa léthargie habituelle. L'ambiance des mois de juillet et d'août a laissé place à la monotonie et au silence, fort heureusement d'ailleurs, agrémenté par le bruit des vagues et des mouettes. L'activité commerciale, très dense avec la présence de milliers d'estivants, ralentit considérablement durant les trois saisons restantes. D'ailleurs, les commerçants avec qui nous avons discuté évoquent plusieurs raisons. Même discours du côté des hôteliers et des jeunes qui soulignent la nécessité de passer à une gestion plus moderne du secteur du tourisme.

Tigzirt est une ville riche en atouts pouvant alimenter l'activité touristique durant toute l'année. «Ce ne sont pas uniquement les plages qui font de Tigzirt une ville touristique. Il y a les vestiges de l'époque antique dans tous les recoins de la commune.

À Taksebt, à Tifra, à Mizrana, la région est remplie de sites antiques pouvant faire l'objet de découverte», affirme un jeune commerçant de la ville qui estime que son activité subit la gestion archaïque de ce secteur, depuis l'Indépendance. «Nous pouvons attirer des milliers de visiteurs à Tigzirt même en dehors de la saison estivale mais, pour parvenir à cela, il faudra intégrer d'autres intervenants», explique un autre commerçant qui cite l'exemple des agences de voyage qui restent cloîtrées dans des activités sclérosées alors qu'elles peuvent travailler dans le tourisme durant toute l'année. En effet, tous nos interlocuteurs s'accordaient sur la nécessité de converger vers des partenariats, afin de faire fonctionner sans interruption la machine du tourisme local. «Oui, les agences de voyage peuvent signer des conventions avec des transporteurs, pour l'organisation de sorties et de visites guidées au niveau des sites touristiques répartis à travers la commune», affirme un autre propriétaire d'hôtel qui estime que la ville n'exploite pas la totalité de son potentiel, mais tous sont unanimes quant au rôle important des élus dans cette optique.

Ces derniers doivent amorcer une nouvelle façon de voir le tourisme dans leur commune, d'autant plus que les responsables du secteur n'ont pas caché leur volonté d'oeuvrer avec toutes les parties pour le développement de l'industrie touristique.

En plus de ces partenariats pouvant enclencher une nouvelle dynamique à ce secteur, il a été relevé également la volonté des jeunes artistes de contribuer au retour de l'ambiance dans leur ville.

Une ambiance qui attire les visiteurs et qui agrémente leur séjour dans la ville. «Nous pouvons nous regrouper dans des collectifs pour l'organisation de galas et de soirées artistiques. Nous avons les salles nécessaires mais nous n'avons pas d'imagination. Nous restons encore dépendants des organismes étatiques de la culture alors qu'on peut se prendre en charge nous-mêmes», explique un jeune artiste de la région.