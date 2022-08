Les services de la police de la sûreté de la daïra de Tichy, dans la wilaya de Béjaïa ont réussi à déjouer une tentative de kidnapping d'une jeune fille de 4 ans. L'auteur de la tentative de kidnapping, un jeune de 29 ans, originaire de M'Sila, a été arrêté, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de la wilaya. «L'auteur d'une tentative de kidnapping d'une fillette de quatre ans, a été arrêté», lit-on dans la communiqué de la police. L'affaire remonte au 1er août dernier lorsque les services de la sûreté de daïra, alertés par la mère de la fillette sur la disparition de sa progéniture au niveau de la plage de la cité Ben Saïd (Baccaro). Aussitôt,les éléments de la police se sont déplacés sur les lieux. Une perquisition a été opérée tout le long de la plage jusqu'à Aokas. Au même moment, la photo de la fille a été rapidement mise sur les réseaux sociaux, au point de mettre tout le monde en alerte. Ce n'est que vers 22h, qu'un citoyen prend attache avec la police indiquant avoir vu la petite fille accompagnée d'un individu lors d'un décès, dont il donnera toutes les indications nécessaires pour une intervention efficace. Sur le lieu indiqué, la police a arrêté l'individu. Ce dernier a prétendu aux présents à la veillée funèbre, que la fille était la sienne et qu'elle a été victime du vol de ses vêtements sur la plage, rapporte encore le communiqué des services de sécurité. Déféré devant les instances judiciaires, le mis en cause a été mis en détention, a-t-on indiqué à la Sûreté de wilaya. Pour sa part, la Gendarmerie nationale de Béjaïa a procédé à l'arrestation d'une personne recherchée pour un délit de vol dans la commune de Tichy. Les faits remontent à mardi dernier aux environs de16 heures, lorsque les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de la même localité ont reçu un appel téléphonique du commandant du poste de garde à la plage d'Al-Maghra, commune de Boukhalifa, indiquant que il y avait une personne qui avait provoqué la panique parmi les habitants du village d'Al Maghra et les vacanciers affluents vers la plage. L'individu en question s'en prenait à lui-même à coups d'un faux couteau. Immédiatement, une patrouille a été dépêchée sur les lieux où elle procédera à l'interpellation de l'individu en question pour le conduire à la clinique médicale d'urgence de la municipalité de Tichy, pour recevoir les premiers soins pour les blessures subies, après quoi il a été conduit au siège de la brigade pour la poursuite de l'enquête. Après interrogatoire, il a été constaté qu'il était recherché dans l'affaire du délit de vol avec violence suivi de coups et blessures volontaires dans la même localité. Un dossier judiciaire a été constitué et le mis en cause transféré devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa.