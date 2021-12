Le P-DG du quotidien Echaâb, Mustapha Hamissi

«L'Agence a gagné la bataille de la continuité et du développement depuis 1961. Ses capacités d'influence sur les médias nationaux et, partant, l'opinion publique sont à saluer.L'Agence a gagné en maturité et il ne lui reste que la bataille de la transition, notamment au niveau technologique.L'APS tout autant que les médias publics, doivent être le rempart pour défendre l'Algérie et protéger la sécurité médiatique des Algériens. Une mission qui reste compliquée et très rigoureuse.»

Le DG de la Radio, Mohamed Baghali

«L'APS a fait ses preuves ces derniers temps en compagnie des autres médias publics à travers la contribution à l'édification d'un mur de défense médiatique face aux attaques médiatiques dangereuses et redoutables que subit l'Algérie et qui cible son unité et sa stabilité.»



Le DG du CIP, Raouf Mammeri

«L'APS accomplit un grand rôle sur la scène médiatique et contribue à l'éclaircissement de l'opinion publique nationale et internationale et à faire face aux rumeurs et à la guerre médiatique que subit l'Algérie. Il est cependant important de développer les moyens de travail de l'agence, afin qu'elle soit au diapason de l'évolution rapide des moyens technologiques.»

L'ancien DG de l'APS, Nacer Mehal

«L'Agence est confrontée actuellement à de nouveaux défis relatifs à la lutte contre différents périls liés à un environnement difficile. Il faut conjuguer les efforts de tout un chacun, en vue de faire face à ces défis. Le plus important actuellement est la consécration de l'esprit nationaliste et la défense de l'histoire et des positions de l'Algérie, avec nécessité de s'ouvrir sur le monde et de se doter de différents moyens qui permettent à l'Agence de préserver sa place pionnière.»