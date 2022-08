Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu une communication téléphonique avec le Premier ministre italien démissionnaire, Mario Draghi. Le chef de l'État «a salué le niveau distingué atteint par les relations bilatérales, entre les deux pays amis, grâce à une confiance élevée et à une harmonie politique et économique entre eux, afin de promouvoir une voie de coopération profonde et solide dans divers domaines», rapporte un communiqué

de la présidence de la République.