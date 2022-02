Lors d'une rencontre avec des représentants de la presse nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé que 2022 serait «l'année des réformes structurelles pour la réédification de l'Etat algérien moderne», faisant part de l'application, «pas à pas», de ses 54 engagements. Des engagements et des réalisations. Des engagements qui se sont traduits par la restauration de l'autorité de l'Etat, la lutte contre la corruption et la bureaucratie, le développement économique et social, et le retour de l'Algérie sur la scène internationale sans pour autant occulter le dossier de la mémoire.

Un dossier qui «ne saurait faire l'objet de renonciation ni de marchandage» dans le cadre des relations entre l'Algérie et la France, à quelques jours du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Une véritable course contre la montre à laquelle s'est livrée le chef de l'Etat, avec des batailles sous-jacentes partout» souligne l'APS dans un commentaire. Deux ans après son élection à la magistrature suprême du pays, dont plus de la moitié en régime de pandémie, le président Tebboune a réussi, contre vents et marées, à bien tenir les lignes politiques qu'il s'est assignées pour bâtir la nouvelle Algérie, avec un Etat fort et juste, capable de remplir toutes les fonctions nécessaires. «Une nouvelle Algérie des comportements et non des individus» a souligné le chef de l'Etat devant des membres de la communauté nationale établie au Koweït, en marge de la visite officielle qu'il a entamée dans ce pays, avant de préciser que «le changement émane de la société. Le rôle de l'Etat n'est pas de changer, mais de gérer».

Question gestion, beaucoup de réformes et de mesures ont été menées à bien en dépit d'une bureaucratie qui se mue encore dans une posture destructrice. Des réformes politiques, des lois pour plus d'équité sociale et des actions pour juguler l'hémorragie des surfacturations.

Dans ce cadre, la justice constitue l'un des piliers du pacte citoyen et républicain. À cet égard, le chef de l'Etat a préconisé différentes initiatives s'inscrivant dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, la promotion de la paix, le renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et le bon fonctionnement de l'administration et de l'appareil judiciaire.

La modification du Code pénal a permis un arsenal de lutte contre la bureaucratie et le népotisme dans la gestion du service public, outre la criminalisation de certains actes très répandus dans la société. Pour contrecarrer ceux ayant déclaré la guerre et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, une lutte contre la spéculation illicite a été engagée. Sur le plan social, les récentes exonérations fiscales ont réussi à atténuer les effets, sur les salariés, des hausses des prix des produits alimentaires de base à l'International. Sur le plan international, la diplomatie nationale, désormais clé de voûte de la nouvelle Algérie, s'est redéployée sur les plans africain et arabe pour contribuer à la résolution des crises et des conflits. Les visites à l'étranger du président Tebboune sont des signes révélateurs de la nouvelle stratégie.

Des visites ayant un écho cinq sur cinq. Des visites aux portées politiques et diplomatiques qui démontrent tout l'intérêt qu'accorde l'Algérie au prochain sommet de la Ligue arabe prévu à Alger au troisième trimestre de l'année en cours. Des visites sanctionnées par la signature de plusieurs accords et mémorandums, notamment dans les domaines du développement, des infrastructures, des investissements, du commerce et de l'énergie. Des visites démontrant la volonté de l'Algérie, d'une part, de diversifier ses partenaires, et, d'autre part, de s'affranchir du lobby de certaines entreprises occidentales et de leurs relais intra-muros.