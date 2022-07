Avant de prendre place à la tribune officielle et écouter l'hymne national, le président de la République, accompagné du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, a passé en revue, sur fond d'une salve de 60 coups de canon, les formations qui participent à ce défilé et représentent l'ensemble des forces de l'ANP.

En tête de ces formations viennent la troupe musicale et la cavalerie de la Garde républicaine, suivies par une formation spéciale des moudjahidine de la Guerre de libération nationale et une autre des cadets de la Nation.

Prennent part au défilé les forces terrestres, aériennes et la défense aérienne du territoire, les forces navales et la Gendarmerie nationale (GN), ainsi que des formations représentant les différentes écoles de l'ANP et autres représentant les Directions de la sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes.

Le défilé comporte également une formation de chars modernisés, du matériel de soutien et logistique, des lance-missiles, de l'artillerie, et des véhicules de combat, ainsi qu'une formation aérienne composée de plusieurs avions, outre des navires et des frégates.

Le défilé qui "perpétue les traditions militaires ancrées de l'Armée nationale populaire" se déroule au niveau de la RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr qui a été décorée des couleurs nationales et de photos de martyrs de la Révolution de libérationnationale.

Il est retransmis en direct sur l'ensemble des chaînes de la Télévision algérienne.

Plusieurs chefs d'Etat et délégations de pays frères et amis, arrivés lundi à Alger, prennent part à ce défilé marquant les festivités du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.