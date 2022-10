Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé jeudi un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale au système national de retraite.Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé jeudi un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger des salariés et non salariés (chefs d'entreprises) au système national de retraite en Algérie.Le décret a été signé et transmis au Secrétariat général du Gouvernement pour sa publication au Journal officiel. Le président de la République s'est engagé, lors de ses différentes visites officielles à l'étranger, à répondre à cette préoccupation maintes fois soulevée par les membres de la communauté nationale à l'étranger.